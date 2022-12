Agustín de GH quiso limpiar su imagen y desmintió guardar fotos de sus exparejas: "Estrategia"

El octavo eliminado de la casa habló sobre los comentarios que lo dejaron fuera del reality show.

Luego de su salida de Gran Hermano y tras convertirse en el octavo eliminado del reality show, Agustín Guardis quiso limpiar su imagen y negó tener guardadas las fotos de sus exparejas por si alguna "se mandaba algún moco". En el debate del día lunes, el participante aseguró que todo se trató de "una estrategia".

“Dije que tenía planeado salir esta semana, fue la parte uno de mi jugada, hoy con la gente es mi parte dos y próximamente viene la parte tres. Sin embargo, el juego no es perfecto y no todo sale bien, y aunque yo quería estar afuera no fue de la manera en que quería salir", empezó por decir Agustín. Luego añadió: "Yo empecé a planear mi salida hace tres semanas atrás, me puse más pedante, más baboso. Todo fue adrede”.

El participante aseguró que el "necesitaba salir de la casa" porque ya sabía el panorama de adentro y quería verlo de afuera. En este marco, se refirió a sus desagradables dichos en los que aseguró que tiene guardadas fotos íntimas de sus exparejas en un drive para "extorsionarlas". Guardis negó que esto fuera verdad y quiso limpiar su imagen al asegurar que "todo fue una estrategia".

"Fue una herramienta equívoca, necesitaba salir de la casa y fue una estrategia para que la gente me saque. Lo del drive es mentira. Yo quería que la gente vea que Agustín se estaba traicionando, que dejaba de ser el simpático a ser otro personaje”, empezó por decir. Luego, añadió: "Me excedí, el comentario fue totalmente desafortunado. Y me di cuenta tarde. Aunque si bien tuvo el efecto deseado, no quería salir así".

En tanto, Guardis aseguró que "estaba arrepentido" y que quería convencer a la gente para volver a entrar. "Sabía que era oportuno salir en este momento para aclarar mi juego y pedir disculpas por las macanas que me mandé. Lo digo abiertamente, no está bueno, no me gustó y yo sabía que me iban a pegar una patada en el traste. Es algo que no comparto y no va con mis valores", confesó.

Por último, Agustín sentenció en el debate de Gran Hermano: "No está en mi ser así. Claramente me equivoqué, pero ya no sabía cómo hacer para que la gente me saque. Me equivoqué y me arrepiento".

Fuerte denuncia de la novia de Agustín contra Santiago del Moro: "Es terrible"

Tras el descargo que hizo la familia, la novia de Agustín Guardis hizo una fuerte denuncia contra Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano. Daiana Filgueira tomó su cuenta de Twitter y lanzó un contundente descargo contra los integrantes de llevar adelante el programa de Telefe.

Todo sucedió luego de que Del Moro tildara de "abusador" a Agustín por sus desagradables dichos en los que aseguró que tiene guardadas fotos íntimas de sus exparejas en un drive en caso de que "se manden algún moco", situación que generó una ola de críticas en las redes.

"No sé en qué momento, pero pasó de ser el abusado al abusador, del más amado al más odiado". Y agregó: "Igual él (NdeR: por Agustín) va a tener seguramente el tiempo acá para explicarnos todo lo que ha dicho, ha dicho cosas que son tremendas, barbaridades, pero no sabemos si son parte del juego, no sabemos qué va a decir cuando salga, que ya es medio casi una fija. El tema va a ser por cuánto sale Agustín, obviamente que van a tener que votar ustedes, lo que pasa es que es medio un voto cantado".

La calificación de "abusador" fue la que molestó a Daiana Filgueira, pareja de Agustín, que decidió responderle al conductor: "Santiago del Moro dijo que Agustín pasó de ‘abusado’ a ‘abusador’". Y añadió: "Terrible dicho, pero al nivel de dejar por sentado que han ‘abusado’ a Agustín en el juego y dejar por sentado también que es un ‘abusador’ sin evidencia. Completamente denunciable por donde lo mires".