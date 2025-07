El jurado de La Voz Argentina siempre usa la misma ropa.

El jurado de La Voz Argentina luce la misma ropa en cada una de las emisiones del reality show de Telefe y el tema generó controversia en las redes sociales. Sin embargo, esa realidad tiene una explicación relacionada a la dinámica televisiva de show y a un truco para hacer que cada capítulo quede lo más entretenido que se pueda.

Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda! son los artistas que forman parte del jurado de La Voz Argentina 2025 y, en relación a su ropa, se supo que la repiten porque graban toda la etapa de audiciones a ciegas en diferentes días pero la edición muchas veces pone al aire momentos de diferentes fechas en una misma emisión. Para que cada capítulo tenga todos los condimentos que necesita, se prioriza el buen montaje por parte de los editores.

El nuevo en el jurado es Luck Ra, quien nunca estuvo en La Voz Argentina y suele hacer referencia de manera jocosa a la diferencia de su carrera con la de sus compañeros. Por su parte, Lali y Miranda! estuvieron en varias ediciones anteriores del reality show y La Sole es la única artista que estuvo en todas las temporadas, desde 2012. La arequitense también tiene el título de tricampeona, por ser la jurado que más ediciones ganó.

El descargo de La Sole tras una elección folklórica de un participante de La Voz Argentina

"Este tema es como La malagueña salerosa, pero no sé por qué no es tan elegido. Conozco la versión de Los Cantores del Alba, me acuerdo cuando los escuchaba en el auto de mi viejo y la verdad que me trajiste un lindo recuerdo. Te felicito. Estoy bloqueada, pero no quiero dejar de agradecerte por este folclore, tu edad y demostrar eso, que el folclore no tiene una edad. Es un diálogo con toda la familia", comentó Pastorutti sobre la elección de repertorio del concursante, quien cantó El Pastor.

La Voz Argentina.

La palabra del conductor de La Voz Argentina

"Vi todo muy positivo, la verdad que no vi tanta crítica pero uno cuando expone un programa tan popular y tan masivo obvio que para eso está el programa también. Todo el mundo opina. Primero el programa es una bomba. El formato es espectacular. Está muy divertido, los participantes están muy bien y aparte, bueno, nos acompañó el número que fue impresionante y mucho más de lo que esperábamos. Así que re contentos", comentó Nicolás Occhiato en diálogo con SQP.