Se reveló quién es el elegido en La Peña de Morfi tras la baja de Iván de Pineda

Se trata de un famoso humorista en el que el mismo Gerardo Rozín habría estado interesado para la conducción de La Peña.

La periodista Pía Shaw dio a conocer quién sería la figura que conduciría La Peña de Morfi tras la negativa de Iván de Pineda ante la oferta de ocupar el lugar de Gerardo Rozín. Además, la panelista reveló los drásticos cambios de planes que se debieron hacen en la grabación del homenaje a Rozín por la renuncia anticipada de De Pineda.

"Hace 3 semanas Karina La Princesita fue al programa, grabó un musical, está toco grabado con Iván. Mientras se estaba grabando el homenaje el día domingo, Zaira dice 'el domingo que viene va a estar Iván de Pineda'", sostuvo Shaw en una emisión de LAM, por América TV. De esa manera, quedó en claro que el hecho de que Iván de Pineda iba a conducir el programa era un tema casi cerrado con las autoridades del canal.

En el especial de La Peña de Morfi pasaron más de cincuenta artistas para homenajear a Gerardo Rozín, como Patricia Sosa, Jairo, Juan Carlos Baglietto, Soledad y muchos más. Durante la grabación de ese programa, habría ocurrido un hecho que cambió todo de manera abrupta: "Me cuentan que suena un teléfono rojo y le dicen 'no nombres más a Iván' porque en ese momento fue tan fuerte lo que se estaba viviendo que Iván de ser un elegido de Gerardo nunca supo que este final iba a tener este momento", reveló la exconductora de Infama y dejó en claro que, si Gerardo no hubiese fallecido, De Pineda hubiera aceptado la propuesta.

La persona en la que desde Telefe estarían interesados para la conducción del ciclo es Migue Granados. "Lo venía buscando Gerardo ya hace 10 meses, dijo que no, pero hoy Migue está pensando en la posibilidad", sumó la periodista y agregó que el domingo 27 de marzo habrá una reunión de producción decisiva al respecto. Además, Shaw comentó que la conducción de Zaira Nara, Jesica Cirio y Julieta Prandi le gustó al canal, por lo que podrían ser una opción a tener en cuenta.

La emoción de Carmela Bárbaro tras la partida de Gerardo Rozín

La exesposa y madre de la hija de Gerardo Rozín se expresó en su regreso a Momento D, el ciclo conducido por Fabián Doman donde trabaja como panelista, sobre el fallecimiento del conductor. "Creo que lo mejor que puedo hacer por mí, por mi hija y por el hijo de Gerardo es seguir trabajando, seguir adelante y acompañar en lo que se pueda", enunció la periodista, conmovida.