Guido Kaczka quedó conmocionado con la trágica historia de un participante de Los 8 Escalones del Millón. El dramático momento que se vivió en la pantalla de El Trece.

Guido Kaczka quedó completamente impactado con la historia de uno de los participantes de Los 8 Escalones. Horacio, uno de los concursantes que formó parte del programa emitido por El Trece el pasado lunes 8 de agosto, relató una cruda historia personal: a raíz de una tormenta perdió su casa y desde hace un tiempo vive en la cocina.

A modo de presentación, el conductor del ciclo televisivo contó un poco a qué se dedica el participante: "Horacio es carpintero, tiene un taller en su casa y vive en San Fernando. Es un buen ambiente para trabajar en San Fernando con la madera". "Sí, todo lo que es San Fernando o Tigre se trabaja muy bien ahí", precisó el hombre.

En tanto, Guido señaló que Horacio tiene dos hijos y que "en su tiempo libre pasa música en la radio de San Fernando". "Así es, estoy en la emisora San Fernando. De paso le mandamos saludos a toda la gente de FM Sensaciones", relató el concursante. Finalmente, el presentador le hizo la tradicional pregunta que suele hacer en el programa: "¿Con el millón qué harías?".

"Con el millón, refaccionaría la casa ya que la última tormenta porque me llovió en todos lados menos en la cocina", comenzó Horacio, que rápidamente se emocionó. "Básicamente, vivimos en la cocina porque me llovió en toda la casa. Sería para arreglar la casa , el techo y el auto, que me lo chocaron hace tres meses y todavía no lo pude arreglar". "Horacio, mucha suerte", le deseó Guido.

Lo cierto es que el participante llegó al duelo decisivo de Los 8 Escalones y logró ganar el millón de pesos. Frente a esto, el presentador de El Trece le marcó: "Horacio, te sensibilizaste...".

Horacio: "Lo que pasa es que yo el auto lo quería arreglar así como el techo de mi casa. Mis viejos viven en Necochea y ya están grandes. Me costaba mucho no poder ir a visitarlos. Con esto, para arreglar el auto, voy a poder ir a ver a mi mamá Isabela y mi papá Ramón, que seguramente están viendo esto desde Necochea. Ellos no saben que estoy acá".

Guido Kaczka: "Ah, ¿no? Uy, la alegría que van a tener".

Horacio: "No, no saben. Me imagino... me emociona por eso porque, si Dios quiere, se podrá arreglar el auto y podré visitar a mis padres".

Guido Kaczka: "Qué lindo, Horacio, qué lindo... tiene el millón entonces".

Una participante asustó a Guido Kaczka en Los 8 Escalones

Catalina, una joven participante de Los 8 Escalones del Millón, se enfrentó a un desafío muy difícil: debió responder una pregunta sobre una histórica serie televisiva que se emitió entre 1990 y 1992, algo muy alejado para las personas de su generación. Aunque salió triunfante y acertó la respuesta, Guido Kaczka se asustó tremendamente al ver las caras que puso luego de responder.

"Catalina, si contestás bien empatás. Si no, te quedás en ese escalón", le advirtió el conductor. La pregunta que le tocó a Catalina fue: "En la comedia Amigos son los Amigos, ¿cuál de estas frases solía decirle el personaje de Carlos Calvo a Pablo Rago para darle seguridad?". La opción A era "Tranca, 420" y la B "Vos fumá". Después de varios segundos pensativa, la participante optó por la segunda opción.

"Vos fumá", respondió la joven. "¡Sí, correcto!", exclamó Guido. Inmediatamente después, la participante exhaló en un gesto de alivio, cerrando fuerte los ojos y llevándose una mano al pecho como si estuviese a punto de darle algo en el corazón. "Ay, ay, ay. ¿Estás bien, necesitás agua, Catalina?", le preguntó el conductor con un tono de terror en su voz.