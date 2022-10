Se pudrió entre Martina y Lucila de Gran Hermano: "Todo amargo"

Las concursantes del reality de Telefe mostraron que hay poca onda entre ellas. Martina y Lucila tuvieron momentos de tensión en Gran Hermano.

Martina y "La Tora" de Gran Hermano tuvieron un picante cruce en la casa de Telefe que dio a entender la poca onda que habría ante las participantes del reality show. Las jóvenes se responden con frases monosilábicas y cada vez dejan más en claro que no habría onda entre ellas.

La gala de eliminación de Gran Hermano, en la que el primer eliminado de la casa resultó ser Tomás Holder, contó con un informe dedicado a la tensión que hay entre Martina y Lucila. En dicho clip se pudieron ver diversas escenas en las que las concursantes se mostraron antipáticas.

"¿Querés queso?", enunció "La Tora" mientras miraba a Martina, quien respondió solo un "no" con la cara seria. "Es queso fresco", aclaró Lucila y no recibió ningún tipo de respuesta por parte de su compañera. En otra de las ocasiones recopiladas por la producción de Gran Hermano, "La Tora" le pregunta a su conviviente si toma mate dulce o amargo y éste responde por la primera opción. "¡Qué raro que tomes dulce porque comés todo amargo y sin sal!", soltó la rubia con un contundente tono y, una vez más, no obtuvo réplica por parte de su compañera.

Del Moro hizo pasar frente a cámara a dos amigas de Lucila para que analicen esta situación y ambas fueron contundentes al respecto: "Somos amigas de Lu y queremos decir que está aguantando un montón y está haciendo una estrategia (buenísima). Esperen porque se pudre. Por ahora está tranquila pero cuando arranque, ¡se pudre!".

Los usuarios de Twitter opinaron sobre esta disputa en la casa de Gran Hermano

Muchos de los twitteros que se refirieron al conflicto entre "La Tora" y Martina se manifestaron a favor de la blonda, mientras que otros directamente decidieron no creer en este conflicto y señalaron una exageración por parte del informe preparado por la producción del reality de Telefe.