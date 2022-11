Se operó y cambió el look: el impactante antes y después de "La Tora" de GH

Cómo fue el impresionante cambio físico de "La Tora" antes de ingresar a la casa de Gran Hermano.

Usuarios de las redes sociales descubrieron el impresionante cambio físico que llevó a cabo Lucila "La Tora" Villar antes de ingresar a Gran Hermano y quedaron muy sorprendidos. La participante es una de las más fuertes de la casa más famosa del país y en su presentación reveló que era "adicta al sexo", además de remarcar que se consideraba como una "persona líder".

Si bien Gran Hermano lleva solo unas semanas al aire, el público recién empieza a conocer un poco más a algunos de los participantes del exitoso reality de Telefe. Tal es el caso de "La Tora", quien en estos primeros días se instaló como una de las competidoras más fuertes del certamen que reparte 15 millones de pesos para el ganador. La joven de 28 años oriunda de Berazategui reveló en su presentación que se ganó su apodo por "llevarse el mundo por delante".

Pero antes de ingresar a la casa más famosa del país, "La Tora" era bastante diferente, según notaron diversos usuarios en las redes sociales y así se puede ver en el perfil de Instagram de la participante de Gran Hermano. Es que Lucila tuvo una importante transformación con varios retoques estéticos y una cirugía. "Me cambió la vida", reveló "La Tora" en una publicación en la que contó que pasó por el quirófano para reducir el tamaño de sus pechos, intervención que no le provocó dolor ni le dejó cicatrices.

Por otra parte, la misma profesional que se encargó de su operación, le inyectó ácido hialurónico en los labios. Otro cambio notorio en la imagen de Lucila Villar fue nada menos que su cabello, que antes de ingresar a Gran Hermano ostentaba un rubio oscuro. Mientras que para su estadía en el reality de Telefe cambió por un tono platinado.

"La Tora" y Nacho se acostaron juntos

A medida que avanza Gran Hermano, se van formando más parejas entre los participantes. Primero, Juliana y Maxi, más tarde Coti y "El Conejo" y ahora todo apuntaría a que sucede algo entre "La Tora" y Nacho. Cabe destacar que apenas algunos días atrás, Nacho había sido vinculado con Martina, quien ya abandonó la casa.

Todo comenzó cuando Lucila le empezó a hacer masajes a su compañero en el sillón de la casa. "Me hacés cosquillas, boluda", le dijo Nacho entre risas. "Y pero vos querés masajes... Que la gente sepa que me está usando, me está pidiendo masajes. No es que yo le vengo a hacer masajes y le beboteo, yo beboteo de otra manera, no me hace falta esto", respondió la concursante.

Al poco tiempo después, "La Tora" le acarició la cabeza y más tarde, cuando lo vio en traje de baño, le tiró una fuerte indirecta: "Te queda linda la malla celeste. ¿Sabés qué te quedaría bien a vos? Una rubia". Pero los rumores de romance explotaron cuando después, los dos se acostaron en una misma cama haciendo "cucharita".