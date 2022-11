Se olvidó la letra en Canta Conmigo Ahora pero el jurado sorprendió a Tinelli

Una participante del reality show de El Trece vivió un complicado momento al aire. Qué decisión tomó el jurado.

Lorena, una participante de Canta Conmigo Ahora, se presentó con el tema Se fuerza la máquina de Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré pero se olvidó la letra en medio de la performance. La joven rompió en llanto, fue consolada por Marcelo Tinelli y el jurado del reality show de El Trece no dudó a la hora de dar su veredicto final.

Apenas terminó de cantar la canción, se dio cuenta de lo sucedido y dijo que estaba muy nerviosa. Allí fue cuando "El Puma" Rodríguez tomó la palabra para apaciguar las cosas. "Mira el jurado, eso quiere decir que nosotros te apoyamos ¿A qué cantante no se le fue la letra? A mí, millones de veces. Lo importante es llegar al final. Tienes mucho coraje, te felicito, Dios te bendiga, mi cielo", subrayó.

El comentario del cantante venezolano la desarmó y comenzó a llorar mientras repetía "muchísimas gracias". "Estaba necesitando un color porque mi vida últimamente, desde mucho tiempo, hubo demasiadas tensiones, demasiados grises. Esto es un enorme color, les agradezco enormemente a todos", expresó conmovida.

Lorena debía ganarse un lugar en la final, ya que previamente se había presentado Celeste, otra participante. En la disputa mano a mano, el jurado le otorgó 86 puntos y es finalista de Canta Conmigo Ahora. "Muchísimas gracias, gracias por toda esta felicidad", expresó en el cierre.

Canta Conmigo Ahora: Tinelli se pudrió de Bebe Contepomi y lo cruzó en vivo

Marcelo Tinelli se cansó de Bebe Contepomi y lo enfrentó al aire de Canta Conmigo Ahora. "Es un discutidor serial", disparó el conductor del reality televisivo de El Trece contra el periodista, uno de los jurados más reconocidos y populares del certamen.

El último jueves fue noche de revancha en Canta Conmigo Ahora, oportunidad que se le da a los participantes que tuvieron un buen desempeño pero quedaron fuera de los podios. Así pasó Lujo Burgos con una versión de "Sin documentos", el clásico de Los Rodríguez, muy festejada por Bebe Contepomi. "Siento que no es una canción para brillar, para dar esos gritos que hacen que todos se levanten. Pero cantó cada palabra con precisión, se entendió perfecto, con una dulzura cómo llevó la métrica. Es una canción pop flamenco rock, no es para gritar: 'Uuuhhhh'", comentó el periodista, provocando las risas de sus colegas.

Entonces Bebe explicó que cuando un participante grita todos se levantan y Tinelli le remarcó que lo notaba enojado. "Porque percibo que no va a tener un buen puntaje y me parece una injusticia, por eso me enojo", se justificó Contepomi, no sin razón dado que solo alcanzó 68 puntos. Pero el cruce no terminó ahí.

Es que a continuación le tocó a Brian Tellechea, cuya interpretación hizo levantar a varios jurados rápidamente, como a Nati Cociuffo, a quien Tinelli le dio la palabra. Pero mientras Cociuffo estaba dando su devolución, el conductor la interrumpió porque notó que Contepomi le hablaba. "Basta de hablar, usted está hablando hoy. Le estoy hablando a Nati y usted le está hablando. Es un discutidor serial", enfrentó nuevamente Tinelli al Bebe.