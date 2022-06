Se le escapó: Denuncian acomodo en La Voz Argentina por un comentario de Ricardo Montaner

Ricardo Montaner filtró por error que conoce a una participante de La Voz Argentina y en las redes se desató una gran polémica. El sorpresivo momento que se vivió en el programa de Telefe.

Ricardo Montaner protagonizó una situación sumamente confusa. Luego de que cantara una participante de La Voz Argentina, el cantante mantuvo un cruce de palabras y por error filtró que la conocía. Como consecuencia, las redes sociales se descontrolaron y lanzaron fuertes acusaciones contra el programa de Telefe.

Lilian Mollo entonó la canción "Arráncame la vida", de Agustina Lara, y logró convencer a Soledad Pastorutti y el propio Montaner. Al contar su historia personal, la mujer reveló que es nada menos que la prima de Ricardo Mollo, líder de la banda "Divididos" y ex integrante de "Sumo".

Y luego, Lilian se dirigió a Ricardo y le manifestó: "Soy de un barrio que vos amás". "Valentín Alsina, la cuna del tango de este país", le devolvió el cantautor. Y este le consultó: "¿Conociste a Sandro? ¿Estás cerca de donde vivía?". La mujer lo observó y prosiguió a hacer una confesión personal: "Esto es algo que realmente no quería decir... Roberto (Sandro) es mi padrino artístico. Nunca lo quise decir, canté toda mi vida y no me colgué del ídolo".

Asimismo, la prima de Mollo contó qué fue lo que charló con Sandro: "Yo cumplí con lo que él me dijo hasta el día de hoy. Él me dijo: 'A tu edad todos los sueños son posibles, adelante'. Yo ese 'adelante', lo cumplí". En tanto, explicó que lo conoció porque la invitaron a participar en la película 'Subí que te llevo'. "Para mí fue un sueño estar con él", señaló.

Por su parte, Montaner dio detalles acerca de cómo fue su infancia en Valentín Alsina: "Mi primera infancia fue en Portella 2230, en una casa de vecindad. Vivíamos cinco familias. Mi hermanita, mi papá, mi mamá y yo vivíamos en la primera habitación así que tengo un recuerdo maravilloso". Finalmente, la participante aclaró que incluso conoció a Ricardo en la escuela. "Tuvimos a la misma maestra, la señorita 'Eve'. Compartíamos los grados, ¿te acordás que nos cruzábamos?", le comentó.

"Sí, fue mi maestra. Yo estaba enamorado de ella", reconoció el artista musical. Inmediatamente después, en las redes sociales se levantaron sospechas. ¿Ricardo Montaner ya conocía a la concursante de La Voz Argentina 2022?

Los tuits de las redes tras el sospechoso cruce de palabras entre Ricardo Montaner y Lilian Mollo

Ricardo Montaner y el desesperado pedido para que no lo echen de La Voz Argentina

En la transmisión del pasado martes 28 de junio, Vanesa Magnago interpretó "Ain't No Sunshine", de Bill Withers, y cautivó a tres jurados: Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner. Sin embargo, este último le manifestó un sorpresivo comentario para lograr que se sume a su equipo.

"¿Ustedes ya discutieron o todavía no?", le preguntó Ricky al resto de sus compañeros. "Acá no hay discusión", le indicó Ricardo. Lali intervino y le expresó: "Vanesa, a mí no me importa nada. Yo te quiero en mi equipo, te lo pido por favor. No tengo ninguna técnica ni nada para decirte. Tenés una voz sucia de rockera... amo tu voz. El nervio que decís que tenés, no se nota. Te pido por favor que consideres el Team Lali".

Fue entonces cuando Montaner tomó la palabra para hacerle un desesperado pedido a la participante de La Voz Argentina. "Oíme, yo no te voy a pedir por favor. Yo te voy a pedir suplicando. Te voy a explicar... me hablaron de la dirección y me dijeron que si este año no ganaba, me despedían. Me dijeron que no me dan más oportunidades así que tengo que ganar el programa este año", le remarcó. "No lo puedo creer", reaccionó Vanesa.

"Te lo digo en serio... o gano La Voz este año o me despiden. Y tú serías la culpable", concluyó el cantautor. "Esto es una manipulación tremenda", señaló Vanesa, que finalmente eligió a Lali. "Me voy, me acaban de despedir", manifestó Montaner, de manera irónica y también con algo de bronca.