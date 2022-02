Se filtró una fuerte escena de la nueva serie de Suar: "Cómo le gusta"

Las imágenes causaron impacto en las redes sociales. Adrián Suar y Gustavo Martínez protagonizan "Los Protectores", una serie que podrá verse en Star+.

Adrián Suar está nuevamente en un papel protagónico de una importante serie. Junto a Gustavo Bermúdez y Andrés Parra, el actor interpreta a uno de los miembros de una asociación de representantes de fútbol.

La serie, que se estrenará en Star+ el próximo 9 de marzo, se llama "Los Protectores". Tres representantes de jugadores de fútbol se unen para salvar sus negocios personales, intentando asesorar a los deportistas para que lleven una vida profesonalmente correcta.

En las últimas horas, Star+ compartió en YouTube un video con el tráiler oficial de "Los Protectores". En el mismo, se ven imágenes fuertes donde Adrián Suar parecería estar secuestrado, o bien otra escena en donde corre para no ser agredido (aunque de igual modo terminan propinándole un golpe de puño).

"Los Protectores" está escrita y dirigida por Marcos Carnevale, y también cuenta con la participación de Jorgelina Aruzzi, Mey Scápola, Laurita Fernández y Viviana Saccone. Se espera que una gran cantidad de usuarios sean cautivados por esta nueva presentación de Adrián Suar en los sets de filmación.

El inesperado guiño de Diego Leuco a Adrián Suar: "Estudié teatro"

Diego Leuco, conductor de Telenoche, había revelado recientemente que su formación profesional e intereses personales van mucho más allá del periodismo: estudió magia, carpintería y ahora contó que también estudia actuación. En medio de la crisis de Adrián Suar con la baja de rating en El Trece, soltó un sugerente mensaje en sus redes sociales.

A mediados de 2021, Leuco había sido invitado a conversar con Juana Viale en La Noche de Mirtha. En medio de la charla, contó que había estudiado magia y deslumbró a la nieta de Mirtha Legrand con sus trucos. En otra ocasión, había contado que gracias a su formación en carpintería se había hecho sus propios muebles de dormitorio. Esta vez, volvió a demostrar cuán multifacético es con una declaración inesperada.

“Si no hubieses sido periodista, ¿qué te hubiese gustado ser?”, le preguntó un seguidor mediante un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. “Creo que actor”, respondió Leuco. En diálogo con Paparazzi, expresó: “Estudié teatro en la escuela de Dora Baret y Carlos Gandolfo durante varios años. Nunca actué, pero me encantaría. ¿Por qué no? Más que nada para divertirme un rato, no para dedicarme”.