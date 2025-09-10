Se filtró un terrible audio de Mirtha Legrand: “Le echa la culpa a los peronistas”

Se conoció un audio inédito de Mirtha Legrand en pleno vivo.

Un fragmento inédito de Mirtha Legrand volvió a poner en foco el archivo histórico de la televisión argentina. Todo se dio en el stream Gelatina, cuando Romina Scalora presentó una serie de videos bajo el título Mirtha y los presidentes. Esta es la primera vez que se publican estos audios de la famosa conductora y su opinión sobre un hecho histórico del país.

“Este programa está subido a la página de RTA y está subido en crudo. Entonces, en los cortes del programa de Mirtha Legrand lo que se hace es escuchar de fondo la asamblea legislativa que leía la renuncia de Fernando De la Rúa. Lo que no sabía Mirtha es que los micrófonos quedaron abiertos y se escucha lo que se decía detrás de cámara”, explicó Scalora al aire.

En el material difundido, la conductora se mostró sorprendida por lo que estaba ocurriendo en el país en aquel diciembre de 2001. Vale aclarar que estos comentarios de la diva fueron efectuados mientras se encontraba al aire, pero su programa no estaba saliendo. “Yo no creí vivir esto jamás. No es cierto...”, se la escucha decir.

Qué dicen los audios inéditos de Mirtha Legrand

Más adelante, Mirtha expresó una crítica directa hacia el expresidente: “Ahora le echa la culpa a los peronistas porque no se quieren comprometer con el desgaste de él y con el fracaso de él... Claro...”. La grabación también revela otro comentario de la diva: “La culpa fue de él. La mujer Inés le llamaba y le decía ‘a vos no te echaron, eh. A vos te echaron los peronistas’”.

“Esto es un hallazgo”, comentó Scalora tras mostrar el recorte, que rápidamente generó repercusión en redes sociales. Además, destacó un detalle clave: “Después entendí que esto está subido de esta manera es porque una de las personas que estaba en la asamblea legislativa y da testimonio es Cristina Kirchner. El valor histórico es escuchar a Cristina”.