Se filtró un repudiable video de La Tora sobre relaciones con "menores"

La Tora de Gran Hermano y un video que generó repudio. Lucila se hizo viral por un material que publicó en su cuenta de TikTok antes de ingresar a la casa.

Gran Hermano sigue sumando polémica en redes sociales debido al accionar de sus participantes antes de ingresar a la casa. En este caso, Lucila "La Tora" se hizo viral luego de conocerse un repudiable video en donde habla de tener vínculos con "menores".

Mediante su cuenta de TikTok, y antes de ingresar a Gran Hermano, "La Tora" filmó un corto en donde se coloca lentes de sol y se puede leer el siguiente mensaje: "Y recuerden amiguitos, los menores que te comas no cuentan como ganado, son terneritos”. El material se difundió rápidamente entre los usuarios, que condenaron el accionar de Lucila.

Dentro de la casa, Gran Hermano aún no se expidió sobre la sanción que tendrá La Tora. Ella cometió una grave infracción al quitarse el micrófono para hablar con Juan, y corre riesgo su liderazgo tras ganar la prueba semanal. En caso de perderlo, no tendrá inmunidad en la próxima gala de nominación. A su vez, también corre riesgo su nominación espontánea, que fue realizada inmediatamente después de la salida de Mora.

Se lo anunció a Gran Hermano: La Tora tomó una drástica decisión tras la salida de Mora

Gran Hermano está pasando por uno de sus momentos más tensos. Dentro de la casa, la partida de Mora generó diferencias prácticamente irreconciliables entre Agustín y Lucila "La Tora". Justamente, ésta última fue quien se acercó al confesionario para anunciarle una drástica decisión al dueño del lugar.

Tras la eliminación de su amiga Mora, "La Tora" se mostró realmente apenada y furiosa al mismo tiempo. Su compañera se fue y en lugar de ella quedó Agustín, quien no dudó en pasearse por toda la casa celebrando su continuidad. Esto motivó a Lucila a acercarse al confesionario, sentarse en el sillón y comunicarle a Gran Hermano su decisión.

"Hola, Lucila", le dijo Gran Hermano a "La Tora", quien no dudó un segundo y exclamó: "Quiero hacer la espontánea". Este momento se vio en el debate del lunes, donde Mora fue invitada para analizar su paso por la casa junto a los especialistas.

Fuerte denuncia contra La Tora de Gran Hermano por bullying: "Yo era pibita"

En pocos días, Lucila "La Tora" pasó a ser una participante de bajo perfil a una completamente polémica dentro de la casa de Gran Hermano. Sin ir más lejos, luego de su escándalo por la continuidad de Agustín en el reality show, una internauta denunció públicamente en Twitter que la concursante le hizo bullying hace algunos años atrás y generó gran polémica.

La usuaria de Twitter citó un video en donde se ve a "La Tora" llorando luego de conocer que Agustín había sido salvado de la eliminación y que sus amigos quedaban en placa para irse del programa. Entonces, confesó: "Un poco me gusta ver a la persona que me bullineó por primera vez odiada por un buen porcentaje del país y llorando en televisión abierta".

Luego, añadió: "La venganza nunca es buena pero a veces vale la pena". Posteriormente, la internauta explicó que la situación tuvo lugar hace unos años atrás durante una colonia de vacaciones. "Para los que sacan cuentas, no se si me lleva 4 o 5 años. Me acuerdo que yo era pibita y a ella le colgaban ya", enfatizó la joven en su cuenta de Twitter.