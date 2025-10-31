Se filtró un audio de Diego Brancatelli hablando de su esposa: "Hace años no..."

Se filtró un audio de Brancatelli comparando a Elbusto con su esposa.

Diego Brancatelli y el escándalo mediático con Cecilia Insinga, motivado por la relación secreta del primero de ellos con su colega Luciana Elbusto, volvieron a estar bajo la lupa debido a la filtración de audios. Audios que el reconocido periodista le habría enviado presuntamente a la mencionada amante, donde evidencia no solo un nivel de intimidad que sorprendió a varios, sino que también incurre en comparaciones entre Elbusto e Insinga antes de que su vínculo con esta última termine.

El material fue revelado por Paula Varela en la columna que esta posee en Lape Club Social (América). Allí reveló el contenido de todos ellos, los cuales volvieron a tener una enorme repercusión en las redes sociales.

Diego Brancatelli junto a Cecilia Insinga, su ex esposa.

Los audios filtrados de Brancatelli hablando de Insinga y Elbusto

En el primero de ellos, Brancatelli comentó: "Vi una historia tuya que decía 'desde editorial Atlanta' y por dentro digo: ‘¡La puta madre, fue a la editorial y no me dijo nada! Yo pude haber ido con tiempo’. Ahí dije 'listo, no me quiere ni ver, porque si va a la editorial y ni me avisa, ya está. Es hermosa, buena onda, quedamos bien, pero no quiere ni verme'".

Por otra parte, habló acerca de una entrevista que le habrían efectuado a Elbusto y su reacción al ver cómo se comportaba tanto ella como su interlocutor: "En la historia estaba el enlace del programa y me lo puse a ver. Cuando vi la nota con él, había cada comentario, cada cruce de miradas, cada anécdota… era una puñalada al corazón. Hace un montón que no me pasa esto”.

Fue allí cuando comparó lo que lo atravesó respecto de lo que siente con Cecilia Insinga: "Yo con Cecilia soy cero celoso, nunca hubo situaciones que me produzcan esto. Hace como 12 años que no me pasa esto en el pecho".