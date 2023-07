Se filtró quién es el ganador de MasterChef

Una extraña foto se volvió viral en las redes sociales y despertó fuertes rumores sobre quién será el ganador de MasterChef.

Salió a la luz el nombre del posible ganador de MasterChef (Telefe), el reality de cocina que es furor y que está a punto de llegar a su fin. Según trascendió, la final se transmitirá los primeros días de agosto y, a pocas semanas de que llegue el gran día, se filtró una misteriosa foto en las redes sociales que indicaría quién se llevará el premio. Cabe destacar que las grabaciones de MasterChef llegaron a su fin semanas atrás y que, por esta razón, el ganador ya está definido y se mantiene en secreto hasta que se emita la gran final.

El premio se disputa entre Estefanía Herlein, Antonio López, Rodrigo Salcedo y Rodolfo Vera Calderón, los cuatro finalistas de la competencia. Si bien cada uno se llevó parte del corazón de la audiencia, Antonio se consagró como uno de los más queridos en las redes desde que comenzó el certamen. En este contexto, surgió un fuerte rumor de que el joven salteño sería el ganador elegido por el jurado, integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Esta versión salió a la luz luego de que se filtrara una llamativa foto, en la que Antonio aparece señalado como "campeón". Recientemente, el joven regresó a su ciudad natal, La Merced, ya que terminaron las grabaciones de MasterChef. Al llegar, se encontró con miles de fanáticos que lo recibieron con un enorme festejo en la calle. En algunas de las fotos que se filtraron, se puede ver de fondo un cartel realizado por la Municipalidad de La Merced, con la frase: "¡Bienvenido campeón!". De acuerdo con varios seguidores del reality, lo más probable es que el joven se haya consagrado como ganador.

La foto de Antonio López festejando en su pueblo.

Antonio López conmovió al público al revelar en qué utilizará el dinero del premio

Recientemente, Antonio López emocionó a Wanda Nara y al público al contar en qué usaría el dinero del premio, en caso de consagrarse como ganador. A diferencia de otros participantes del programa, el joven de 19 años no piensa utilizar el dinero para fines personales, sino para ayudar a su familia con un urgente problema. "Mi familia ya es grande, mi mamá es grande, mi abuela es grande, y lo único que quiero hacer por ellos es darle salud, que tengan salud”, explicó Antonio. "¿Va a ser para ellos el dinero?”, quiso saber Wanda. "Yo no me quedo con nada", respondió el joven, con los ojos llorosos.

Y agregó, conmovido: “El dinero después lo puedo ir generando, pero todo lo que salga de acá va para ellos”. El momento se volvió viral en la redes, especialmente porque los seguidores del programa están al tanto de que Antonio viene de una familia de bajos recursos y que hizo un gran sacrificio para viajar hasta Buenos Aires. “Es la primera vez que me voy tan lejos de casa, y mi familia estaba un poco asustada. Ellos me apoyaron en todo momento, me dijeron que venga a cumplir mi sueño. Todo lo que hago es para ella, para hacerla sentir orgullosa. Quiero representar bien a mi pueblo”, había contado el joven en su presentación.