Se filtró el video menos pensado de Marcos Ginocchio de Gran Hermano: "Borracho"

En las últimas horas se conoció un video de Marcos Ginocchio, participante de Gran Hermano, estando alcoholizado. Las imágenes se hicieron virales y las redes sociales reaccionaron con memes.

En las últimas horas, una filtración generó un gran revuelo en Gran Hermano. Marcos Ginocchio, uno de los participantes más queridos por el público, protagonizó un video en el que se lo puede ver alcoholizado tiempo antes de entrar al reality de Telefe.

A través de la cuenta de Twitter @enz4censur4, se conocieron imágenes de Marcos caminando completamente borracho por las calles de la Ciudad de Buenos Aires junto a una mujer y un hombre. En el mismo, el salteño camina con dificultades y también le cuesta pronunciar las palabras.

Incluso, y para la sorpresa de los fanáticos de GH, Ginocchio muestra una faceta completamente distinta a la que tiene en la casa más famosa del país. En el video está muy desinhibido y habla con mucha soltura sobre la Selección Argentina: "Aguante Salta, loco. Si Salta tuviese una provincia, ganaríamos culiao'. Está De Paul, está Lo Celso...". En tanto, la joven resaltó: "Lo que es estar borracho".

Marcos Ginocchio, borracho caminando por las calles de Buenos Aires, antes de entrar a Gran Hermano.

Como si fuera poco, en uno de los tramos de la filmación, Marcos se lleva puesto la rama de un árbol. Luego, observa hacia la calle y lanza: "Quiénes son estos peterreques...". Finalmente, el salteño besa a la joven que filma el video en primer plano.

Las reacciones de las redes tras conocer el video de Marcos estando borracho

Preocupación por la salud de Marcos Ginocchio en Gran Hermano

Hace varios días, incluso previo a la llegada de su hermana, que Marcos presenta problemas de insomnio y un bajo estado anímico. Sin embargo, la única que pudo alertar sobre esta situación fue Valentina, quien, frente a su posible salida este domingo 26 de febrero, prefirió hablar a fondo con su hermano y darle un espacio en donde pudiera descargarse.

“Me quedo adentro de la cama pero no puedo dormir, me tengo que empezar a dormir más temprano”, empezó por revelar Marcos y luego confesó que "tenía miedo de decepcionar a sus padres" por lo que se mostrara de él en televisión. Frente a esto, Valentina le brindó un lugar en donde conversar de sus emociones.

Por este motivo, el salteño continuó: "Desde que llegaste vos fue otra cosa, me cambió la cara, digamos… Estoy disfrutando mucho de los mensajes que me trajiste, aunque a veces te sentís con mucha energía y otras veces, con poca. Pero creo que siempre hay que tratar de ver lo mejor, pensar más en positivo”.

En este marco, Valentina le recomendó: "Tratá de dormir más y si te sentís así, no hagas ayuno... Lo de no dormir puede ser por muchos pensamientos". Precisamente, la joven mostró su preocupación porque su hermano "bajó mucho de peso" y concluyó: "Siento que no estás bien”.