¿Se estira? La interna detrás del debut de Marcelo Tinelli en el Bailando por América TV

Marcelo Tinelli tiene todo pautado para debutar el lunes 4 de septiembre con Bailando por un sueño en América TV, pero comenzó a rumorearse todo lo contrario. La interna impensada que arrastra el conductor y gerente de programación.

En América TV están expectantes por la puesta en marcha de Bailando por un sueño con Marcelo Tinelli a la cabeza. Sin embargo comenzó a rumorearse que se va a suspender otra vez el debut que está pautado para el lunes 4 de septiembre, situación que encendió las alarmas puertas adentro por la necesidad de que salga al aire lo antes posible.

La llegada de Marcelo Tinelli a América TV después de estar en El Trece durante muchos años causó revuelo en el mundo del espectáculo. Al principio iba a ser solo el gerente de programación del canal, pero luego se confirmó que venía con el Bailando entre manos. Desde entonces, se fueron armando todos los preparativos para que el reality show empiece en junio.

En esos tres meses (de marzo a junio) pasó de todo, ya que empezó la búsqueda de jurados, ajustar la grilla y conseguir el set de grabación. Sobre esto último hubo polémica: América TV no tenía disponible ninguno y se rumoreó que Tinelli iba a alquilarle a El Nueve, hecho que hizo reaccionar a una de sus figuras como Beto Casella. "Me parece una locura, por orgullo aunque sea porque le das espacio a alguien que va a pelear desde otro lugar por el tercer lugar", había dicho el conductor de Bendita TV.

Finalmente, Bailando por un sueño no debutó en el mes de junio y el techo fue agosto. La primera fecha que se planteó fue el 22 y en ese lapso pudieron confirmar la totalidad de los participantes, así como también el jurado conformado por Marcelo Polino, Pampita, Moria Casán y Ángel De Brito. A pesar de eso, de acuerdo a la información que recopiló El Destape, se dilató hasta el 4 de septiembre por demoras para conseguir set de grabación que será en Martínez.

En las últimas horas, se rumoreó que se estira otra vez el debut del reality show, hecho que puertas adentro generó malestar no solo para cubrir la grilla cuanto antes, sino porque hay una apuesta artística y económica de los directivos de América TV para la realización del ciclo. De todos modos, fuentes consultadas por este medio aseguran que la fecha del 4 de septiembre continúa firme y también fue confirmado por el mismo Tinelli en sus redes sociales, aunque es un ultimátum: si se pone sobre la mesa la idea de volver a dilatar, el ambiente estará tenso.

El posteo de Tinelli en su cuenta de Instagtam

Quién es la mujer de 82 años que conquistó a Marcelo Tinelli y estará en el Bailando 2023

Bailando por un Sueño es un concurso de baile históricamente conducido por Marcelo Tinelli. El próximo lunes 4 de septiembre de 2023 se estrenará la nueva edición, esta vez transmitida por la pantalla de América TV. A pesar de que la lista de celebridades que participarán del ciclo ya estaba cerrada, en las últimas horas se dio a conocer que una mujer de 82 años, externa al mundo de la farándula, también formará parte de la competencia.

Se trata de Nélida, quien estuvo presente en AbueLuzu, el segmento de Luzu TV, el canal de Nico Occhiato. El periodista Agustín Rey dio la primicia en su cuenta de Twitter: "Nelly, la abuela que participó de #AbueLuzu en Luzu TV es la participante número 30 del Bailando 2023, con 82 años".

Días atrás, Ángel de Brito había dado algunas pistas en LAM (América TV) sobre quién iba a ser esta nueva participante. "Es del pueblo, hizo casting y gustó. Quieren ver con qué bailarín la matchean. Algunos de acá la conocen. No es adolescente. Tiene pico, podría ser 'angelita'. No es influencer ni bailarina de profesión. Tiene hijos. No estuvo en la presentación del Bailando pero sí en el casting".