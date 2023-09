Se conoció lo más triste de la internación de Jorge Lanata y su delicada salud: "Distinto a otros episodios"

Cinthia Fernández dio a conocer cómo se encuentra la esposa de Jorge Lanata en su internación. Elba Marcovecchio estaría muy angustiada por el cuadro de salud del periodista.

Jorge Lanata es un periodista político que ha tenido exitosos trabajos en emisoras como El Trece, Grupo Clarín y ha creado sus fundado medios como Página 12 y Revista Veintitrés. A pesar de su vasta trayectoria como comunicador, el conductor de radio y TV hoy es noticia por una situación personal: está internado desde hace más de 20 días por una infección y se supo cómo transita este momento su esposa, Elba Marcovecchio.

La famosa abogada y el periodista comenzaron su relación en plena pandemia, después de haber tenido un vínculo laboral, y en abril del 2022 contrajeron matrimonio. Marcovecchio estaría muy angustiada debido a la situación de salud de su pareja y la panelista Cinthia Fernández contó en El Trece que nunca la había visto así, en otras internaciones de Lanata.

Lanata fue hospitalizado por u cuadro de infección urinaria a finales de agosto y, a las pocas horas de haber sido dado de alta, el 12 de septembre debió reingresar al hospital porque le subió la fiebre. "A Elbita la veo re quebrada. Desde afuera la veo re quebrada. Distinta a otras ocasiones y otros episodios que ha tenido. No sé si la palabra es agotada, pero muy triste y con mucho miedo. la situación y la historia de vida de Elba también afecta", relató Fernández. "Él no es un paciente fácil. Él quiere irse de la clínica cuando está mejor", sumó un periodista del panel de Bien de Mañana.

Ángel de Brito, sobre la salud de Jorge Lanata

"Lo que me cuentan puntualmente los médicos es que es una infección urinaria complicada, considerando todos los antecedentes de este paciente. Un paciente complejo para tratar por las múltiples patologías. Está internado en terapia intensiva", comentó De Brito cuando internaron a Lanata. Y sumó: "Es buen paciente. O sea, fuma, pero hemos ido a comer con él y no come tanto. Yo la verdad es que socialmente he compartido con Jorge muchas comidas y nunca lo vi comer desesperadamente. Cuando vas a la casa él no come la entrada y el postre. No toma alcohol... lo mata el cigarrillo".

En ese momento Lanata estaba sedado y De Brito recordó que el periodista estuvo muchas veces internado y de todas ellas salió: "Quizás es una más de éstas", soltó esperanzado.