Santiago del Moro sufrió un accidente en vivo: "No puedo creer lo que me pasa"

El conductor tuvo un percance en medio de la transmisión en vivo por Telefe. Su explicación.

Santiago del Moro encabezaba la noche de jueves de Gran Hermano cuando tuvo un sorpresivo inconveniente en vivo. Mientras los participantes analizaban el juego y esperaban por la decisión de Nacho respecto a quién sacaría de la placa de nominados, el conductor manifestó un ruidoso accidente imposible de disimular.

Se trató de un fuerte estornudo que, debido a los micrófonos que lo rodean, se escuchó en la casa de Gran Hermano y en la transmisión en vivo de Telefe. Lucila "La Tora" se rio de la situación y rompió el hielo al decirle "salud". El conductor quiso dar explicaciones del caso pero fue muy autocrítico.

"Me vuelve a pasar, debo ser el único conductor del mundo que puede estornudar en cámara. No puedo creer lo que me pasa", se sinceró Del Moro.

Luego, pasó a explicar: "Hay un mecanismo, explicaba un especialista, que es como de alerta, que le permite a una persona que está en escena que no estornude. A mi ese mecanismo se ve que me falló". La Tora retomó la palabra y lo apañó: "el que es conductor de Gran Hermano hace lo que quiere".

Telefe ya tendría al nuevo conductor de MasterChef

Este año llegará una nueva temporada de MasterChef Argentina a la pantalla de Telefe y la señal de ViacomCBS ya tendría definido al reemplazante de Santiago del Moro, que no volverá a estar al frente de la competencia gastronómica. Quién sería el conductor elegido y qué requisitos deben cumplir los interesados en participar en la nueva edición de uno de los éxitos más importantes de Telefe.

Hace unos días sorprendió la noticia que indicaba que Del Moro no estaría al frente de la nueva edición de MasterChef, que en esta oportunidad no será para famosos sino que volverá a ser para cocineros amateur. El reconocido conductor se "guardará" para la próxima temporada de Gran Hermano, uno de los productos más fuertes de Telefe.

Según informó el periodista Agustín Rey en su cuenta de Twitter, la elegida de Telefe para conducir la nueva edición de MasterChef sería nada menos que Paula Chaves. Cabe recordar que la presentadora ya estuvo al frente de las tres ediciones de Bake Off que se realizaron en el país.

En cuanto a los jurados, la web oficial del programa ya confirmó que volverán a ser Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, quien debutará en este formato, dado que solamente había juzgado las preparaciones de famosos en las versiones del certamen para celebridades. Por otra parte, también informaron que el casting se realizará entre enero y julio, en el que se seleccionarán a los 16 participantes que lucharán por el gran premio. Quienes deseen participar del certamen, ya tienen a disposición el formulario para inscribirse en la página oficial de Telefe, donde también podrán encontrar las reglas y los requisitos para participar de la competencia.