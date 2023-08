Salió a la luz el secreto mejor guardado de Luciana Salazar: "La zafó"

La famosa modelo quedó expuesta en televisión luego de que contaran la verdad detrás de una mentira que sostuvo durante mucho tiempo.

A días del debut del Bailando 2023, se reveló el secreto mejor guardado de Luciana Salazar y que ocultó durante sus días en el programa de Marcelo Tinelli. La vedette se colocó en el ojo mediático tras la declaración que desmoronó una de sus escenas más famosas dentro del famoso programa de baile luego de muchos años.

Hace ya un tiempo que Salazar se encuentra alejada de la televisión, sin hacer ningún programa en específico ni brindar notas en programas de espectáculos. Sin embargo, siempre está presente como una de las figuras más importantes de la farándula nacional. Tanto así que ahora volvió a colocarse en el foco mediático luego de que saliera a la luz la verdad detrás de una mentira que sostuvo durante muchos años.

La noticia se conoció en una nota que brindaron Lolo Rossi y Eugenia López, jefas de coach en el Bailando 2023, en Teleshow y que luego fue levantada por LAM. En la misma, las bailarinas, respondieron una peculiar pregunta de Tatiana Shapiro: "¿Qué cosas toleran? ¿Cuál es la Biblia a respetar?". Entonces, ambas fueron contundentes.

"Luciana Salazar me acuerdo que tuvo como un vahído. Creo se olvidó la coreo. Que nos puede pasar a cualquiera. Pero para mí la zafó con: '¡Ay, creo que me desmayo!", revelaron. Luego, sumaron: "Son tácticas, ella hizo lo que pudo, qué sé yo". Fue entonces como la modelo quedó expuesta de su olvido en medio de la pista en donde llegó a triunfar en varias ocasiones.

Un ex Gran Hermano hizo una terrible acusación contra Luciana Salazar: "Poder"

Uno de los participantes más recordados de Gran Hermano Argentina hizo una fuerte denuncia en contra de Luciana Salazar. La acusación se dio semanas después del calvario que atravesaron ambos por la muerte de un amigo en común.

Se trata de Emiliano Boscatto, uno de los "hermanitos" de la edición del reality en la que se consagró Cristian U. El mediático tuvo un breve pasó por el teatro y la televisión, pero desde 2014 vive en Madrid, en donde se convirtió en actor porno.

Emiliano manifestó que está muy preocupado debido a que le cerraron su cuenta de Instagram, la cual es fundamental para mostrar sus trabajos. "Estoy bastante amargado porque hace varios días que me cerraron la cuenta de Instagram y por la cabeza se me pasan muchas cosas. Se me cerró la cuenta sin ninguna razón, ya que me cuido mucho en lo que publico. Tengo la cuenta verificada y con un montón de seguidores que me costó conseguir", explicó.

"Creo que puede venir porque hace poco me metí con alguien importante por algo que sucedió y se me cerró la cuenta"; indicó, en diálogo con Primicias Ya, y agregó: "Hice un comentario y pasaron tres días, y me cerraron la cuenta. Pienso que pudo haber sido una persona quien mandó a que me cierren la cuenta y no entiendo que haya tanta maldad con alguien a quien le cuesta conseguir los seguidores que tengo".

Al ser consultado sobre quién podría estar detrás de todo esto, Boscatto contestó sin vueltas: "Para mí es Luciana Salazar". "Hace poco tiempo murió un amigo en común (Raúl Sotelo) y comenté en ese momento una foto de ella, y pocos días después me cierran el Instagram. Puse que ella se había olvidado de mi amigo, lo puso por bronca, tal vez en ese momento. No fue nada grave lo que dije, pero da la casualidad de que me cerraron la cuenta al poco tiempo", argumentó.

Además, dio precisiones sobre el posible enojo de Luli. "Cuando viajé en noviembre a la Argentina y voy a la casa de mi amigo, que en paz descanse, surge un problema con un vecino de mi amigo que le contaba cosas a Luciana y de ahí creo que nace la bronca de ella hacia mí. Ese vecino le contaba que mi amigo y yo hablábamos mal de ella y no era así. Nunca hablé de Luciana con mi amigo", detalló Emiliano y cerró: "Cuando viajé en enero también Luciana se enojó porque seguía creyendo que hablábamos mal de ella. Y eso sumado a lo último que pasó, ella es una persona con poder y creo que es la responsable del cierre de mi cuenta".