Sacado y a los gritos, El Presto agredió a periodista de C5N: "Son operadores del régimen"

Demencial ataque del pseudo periodista de derecha contra un móvil de C5N. Fue antes de enfrentar el juicio por agresiones a Fabiola Yáñez.

Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como "El Presto", enfrentará hoy a la Justicia tras la denuncia que tiene en su contra por hostigamiento a Fabiola Yáñez. Antes de ingresar a brindar declaración, el pseudo periodista de derecha se enfrentó con un móvil de C5N y terminó en una actitud tensa y violenta contra la periodista Claudia Salto.

La agresión de El Presto a C5N:

C5N: Acá El Presto está básicamente hablando con nosotros de manera directa, diciéndonos que somos cabecillas

El Presto: Son operadores del régimen La culpa de todo para ustedes, es de Macri. No voy a perder tiempo. Paguen la deuda que los dueños de C5N tienen con el Estado.

C5N: ¿Te arrepentís de las agresiones a Fabiola Yáñez? Como mujer me parece una agresión.

El Presto: Ay, como mujer, como mujer. No me toquen más como mujer. Hicieron una fiesta mientras la gente se moría. Ustedes cuando les conviene sacan la bandera del feminismo y cuando no se cagan en eso.

C5N: La trataste de prostituta. ¿A vos te parece una forma?

El Presto: Y que justifique la plata de donde la sacó

C5N: ¿Y qué tiene que ver con eso?

El Presto: ¿Pero vos sos periodista o la hermana de ella?

C5N: Soy periodista y soy mujer.

El Presto: Ah, pero una flor de periodista.

Allí se dio media vuelta y terminó con la conversación, que ya escalaba en violencia y agresividad.

La denuncia de Fabiola Yáñez contra El Presto

fue denunciado por la primera dama Fabiola Yáñez por el delito de discriminación en contexto de violencia de género, violencia de género en contexto digital y hostigamiento. La denuncia fue realizada hace un año ante una Unidad Fiscal especializada en Ciberdelito y los abogados Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo son quienes llevan adelante el caso por el que se lo imputa al youtuber.

En la presentación judicial figura que "el accionar del imputado es en forma sistemática y organizada" y que El Presto suele atacar "a la mujer por el solo hecho de ser mujer, como surge en el resto de sus videos subidos a su cuenta, siendo un claro incitador de violencia contra los grupos feministas".

Los videos por los que se lo denuncia a El Presto

El titulo del video era “¿Prostitución VIP? La fácil vida de la Primera Dama argentina”, que ya no puede ser encontrado en el canal de YouTube de El Presto. Según figura en la denuncia a la que pudo acceder El Destape, la primera dama afirma que lo que se ve en la publicación es "información difundida con real malicia a sabiendas de su falsedad y con total despreocupación acerca de tales circunstancias".

Además, indica que "afecta en forma palmaria mi buen nombre y honor, información que ocasiona un gravísimo daño configurando una modalidad de violencia de género de carácter discriminatorio, que afecta la dignidad de las mujeres víctimas creando ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación y un ambiente ofensivo en los espacios públicos, legitimando la desigualdad de trato y construyendo patrones socioculturales reproductores de la desigualad y generadores de violencia en contexto de violencia de género", basándose en lo que plantea la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ambitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, Ley 26.485.

También se destaca que en El Presto utiliza como fuente de información para su video material de REALPOLITIK y la Agencia NOVA, "propiedad del procesado Mario Casalongue y que la justicia ordenó desindexar de los buscadores".

Quién es "El Presto"

El Presto.

Eduardo Miguel Prestofelippo es un joven de 29 años que se desempeña como youtuber hace más de 5 años. Tiene 337.000 suscriptores en su canal de YouTube, en donde publica videos sobre política, en su mayoría contra el kirchnerismo y los movimientos feministas. También es militante anti cuarentena y en contra del aborto legal. En cada video que publica se jacta de hacer "periodismo libre", aunque muestra una clara tendencia en apoyo al partido de la Libertad Avanza que integran los diputados Javier Milei y Victoria Villaruel.

El Presto saltó a la fama por haber amenazado de muerte a Cristina Fernández de Kirchner en 2020. "Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO", había twiteado en ese entonces. Luego, su cuenta fue suspendida por sus aberrantes dichos, burlas y chistes sobre el femicidio de Úrsula Bahillo.

También es recordado porque la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich lo recibió con honores y lo llenó de elogios en sus redes sociales. "Me alegra que haya jóvenes comunicadores que se animan a hablar y a manifestar sus ideas, sin ser políticamente correctos. La diversidad y el libre pensamiento hacen crecer a la democracia", expresó Bullrich sobre El Presto.