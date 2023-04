Sabrina Rojas tomó una drástica decisión tras su pelea con el Tucu López: "Chau"

La actriz tuvo una inesperada actitud después del escándalo con su expareja. Sabrina Rojas y "El Tucu" Lopez se separaron después de más de un año de noviazgo.

Sabrina Rojas hizo una llamativa publicación en medio del escándalo con su expareja, "El Tucu" López. La actriz y modelo se pronunció sobre la decisión tajante que tomó después de ser el centro de atención de la prensa durante días en una de sus historias de Instagram.

Rojas compartió una foto de su pasaporte en su posteo y agregó la inscripción: "Chau, me voy". De esa manera, Rojas dejó en claro que se va del país y por eso encendió la alarma de los periodistas de espectáculos, a pesar de que aún no se sabe si la actriz de Desnudos hará un viaje exprés o se instalará durante mucho tiempo en otra nación.

La celebridad compartió esa foto después de que López publicara una historia que dio que hablar a la prensa; se trató de una foto de su perro tirado en el piso con la inscripción: "Tamo en esa, amigo". Así, periodistas de espectáculos debatieron sobre el posteo y llegaron a la conclusión de que "El Tucu" estaría muy triste por su ruptura amorosa.

Fuerte descargo de Carmen Barbieri sobre los tucumanos

La separación de Rojas y López fue tratada por el equipo de Mañanísima, ciclo que madre de Federico Bal conduce en Ciudad Magazine, con Sebastián "Pampito" Perelló y Estefenía Berardi como panelistas. En medio del fervor que generó el tema en el debate, Barbieri habló de más y se le escapó una frase sobre los hombres oriundos de Tucumán por la que tuvo que pedir disculpas. "Vamos a hablar de la separación de Tucu y Sabrina Rojas. A mí me dicen que los tucumanos son muy bravos, son infieles, piropeadores, son muy sensuales, sexuales. Hablo de los hombres. Vení, Giuliano (productor), vos sos tucumano, y antes de empezar el programa me decías y, 'el Tucu López'", enunció la exparticipante de Masterchef Celebrity Argentina.

"Yo no dije que todos los tucumanos eran infieles, dije que son piropeadores, que son peligrosos porque te enamoran los tucumanos. Los de Santiago del Estero también. Toda la gente del norte te enamora mucho", explicó Barbieri más tarde, cuando Berardi dio a conocer que eran tendencia en Twitter por las declaraciones que había lanzado al aire la capocómica sobre los tucumanos.

La palabra de "El Tucu" López tras su separación de Sabrina Rojas

"Estamos separados pero seguimos hablando. Es muy reciente todo... Yo quizás no me manejé bien porque no tomo dimensión a veces de que soy famoso y me quedé hablando con una chica pero no pasó nada. Yo la amo y creo que esta separación se puede revertir", comenzó su descargo el conductor en diálogo con Intrusos. Y sumó: "No hay terceras en discordia. No, no hubo nada de eso. Cuando alguien ama a la otra persona, por más que haya una crisis, intenta seguir manteniendo los gestos de la época en la que estaban bien... yo fui al teatro con ella pero veníamos mal".

Los panelistas de Intrusos informaron que cuando salió el rumor de una tercera en discordia con quien "El Tucu" le habría sido infiel a Rojas, la actriz habría tomado la decisión de romper la relación de manera definitiva. "Estoy muy triste, la estoy pasando mal. La verdad es que nuestra relación fue muy intensa, pasamos mucho tiempo juntos y eso estuvo bueno también. Estoy enamorado, me dio lo mejor y me abrió las puertas de su familia de par en par. Fui muy feliz durante todo este tiempo, quiero recomponer las cosas, lo estoy intentando", concluyó por su parte el periodista que se vinculó con Rojas y con sus hijos con Luciano Castro durante más de un año.