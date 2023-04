El calvario del Tucu López tras ser dejado por Sabrina Rojas: "Anda tirado"

El conductor estaría muy angustiado tras su ruptura con Sabrina Rojas. Periodistas de espectáculos dieron información sobre cómo transita este momento "El Tucu" López.

"El Tucu" López atraviesa un momento complicado tras su separación de Sabrina Rojas y las fuertes declaraciones que esta dio ante la prensa. Estefanía Berardi se refirió al tema y dio a conocer cómo llevaría el conductor esta inesperada situación en su vida.

"La verdad es que anda triste. Subió una foto de su perro tirado (en el piso) a sus historias y escribió: 'Tamo en esa, amigo'. Como diciendo que anda 'tirado'. Anda mal, está queriendo recuperar a Sabrina", enunció Estefanía Berardi en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine. Por su parte, la capocómica sumó: "'El Tucu' está haciendo todo para volver con Sabrina".

Sabrina Rojas se pronunció sobre su separación en diálogo con Intrusos, en medio del escándalo por una supuesta tercera en discordia, y soltó: "Me separé ese lunes, después de ese rumor. Porque a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes. Yo sé que él no hizo nada, pero no se manejó bien. Para mí eso es suficiente".

El pedido de disculpas de Carmen Barbieri tras estigmatizar a los tucumanos

Barbieri debatió sobre los rumores de infidelidad por parte de López en su programa y en la improvisación del vivo se le escapó una frase sobre los tucumanos. "Vamos a hablar de la separación de Tucu y Sabrina Rojas. A mí me dicen que los tucumanos son muy bravos, son infieles, piropeadores, son muy sensuales, sexuales. Hablo de los hombres. Vení, Giuliano (productor), vos sos tucumano, y antes de empezar el programa me decías 'y, el Tucu López", enunció la madre de Federico Bal.

Minutos más tarde la panelista Estefi Berardi le contó a la diva que eran tendencia en Twitter por sus dichos sobre los hombres de Tucumán y ella explicó: "Yo no dije que todos los tucumanos eran infieles, dije que son piropeadores, que son peligrosos porque te enamoran los tucumanos. Los de Santiago del Estero también. Toda la gente del norte te enamora mucho".

Otra separación que conmocionó a la farándula

Cecilia "Caramelito" Carrizo dio a conocer que ya no está en pareja con el padre de sus hijos en los últimos días y se mostró muy angustiada al respecto. La carismática conductora de televisión acudió al ciclo Nosotros a la Mañana y se abrió al respecto: "No soy infalible. Si no me quieren más, no me quieren más. Me duele el alma y tengo que aceptarlo. No me lo veía venir. Si bien sabía que había algo que había que arreglar, especialmente el último año, imaginé que lo podíamos arreglar juntos".

"No era lo que yo quería ni lo que esperaba. Lo que él necesitaba, deseaba, es más que respetable. Lo que yo más quería y siempre quise es que él sea feliz. Y si ahora su necesidad pasa por otro lado, ya. Por más que me duele el alma, el cuerpo, la piel y los huesos", concluyó la celebridad. Los miembros del panel del ciclo de El Trece le dijeron que seguramente el padre de sus hijos ya no quiere estar en pareja con ella pero que la sigue queriendo desde otro lugar, a lo que ella adhirió.