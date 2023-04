Fede Bal recibió la peor acusación: "Tiene una enfermedad"

La celebridad apuntó con todo contra el actor y conductor de televisión. Federico Bal fue denunciado públicamente por una figura de los medios.

Una estrella de la televisión y el teatro dio datos íntimos sobre la personalidad de Federico Bal y fulminó al actor. Se trata de la hermana de una panelista de TV y participante de realities muy famosa en los medios de comunicación, quien asegura haber conocido de cerca al hijo de Carmen Barbieri.

"Es una persona que tiene una enfermedad, que garca a todo el mundo. A todas las minas las garca y les miente. No califica ni como ex, es un boludo. Porque encima te daña", comenzó su descargo Stefi Xipolitakis, en diálogo con Brunenger en un stream.

Xipolitakis fue consultada por Brunenger sobre su relación con Bal y ella no tuvo tapujos a la hora de criticar al joven: "Esta persona es así: dice una cosa, hace otra. Tiene un patrón. Es básico, cuando te aprendés ese ABC, sabés que tenerlo lejos es lo mejor que podés hacer. Te hace un nudo, un moño, te patea, te frega. Es horrible esa persona. Es muy tóxico. Mentía en todo". El influencer le preguntó a Stefi si Bal es un mitómano y ella respondió: "Sí. ¡Tremendo!".

La angustia de Carmen Barbieri por la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey

"¿No sabén cómo sufrí y sufro esta separación? Era la mujer perfecta para mi hijo. Lo seguía, lo apoyaba en su enfermedad, en su felicidad, en la muerte del padre, en todo. Estoy muy agradecida a ella y a su familia", contó barbieri sobre su angustia por la separación de Fede Bal. Y sumó: "Pero las cosas que quisiera decirle en privado se la tengo que decir cara a cara, porque no puedo mandar nada grabado. No quisiera que salga al aire lo que tengo para decirle. No es nada malo, porque la amo, pero no quisiera… Fede está muy triste".

Barbieri recordó los momentos duros en los que su exnuera acompañó a su hijo y agregó: "Yo le dije a Fede, cuando empezaron a salir y los veía tan bien: 'Lo único que te voy a pedir Federico es que Sofi no derrame ni una lagrima por vos. ¡Y miren que yo amo a mi hijo! Se me pone la piel de gallina. Sofía no merecía ni una lágrima causada por Federico. Lamentablemente pasó. Por eso mi hijo está tan triste". La ruptura entre Bal y Aldrey resultó aún más escandalosa ya que Yanina Latorre dio a conocer muchos detalles de los chats del actor con otra mujeres, muchos de ellos alusivos a la actividad sexual del artista.