Sabrina Rojas habló sobre su ex, Luciano Castro: "Debe estar conociendo a muchas"

La actriz llamó la atención con la opinión sobre su colega y expareja, aunque aclaró que le parece muy bien que haga "uso de su libertad".

Luego de varias idas y vueltas, finalmente Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron "en buenos términos" según ella, después de once años en pareja y dos hijos en común. Sin embargo, la mendocina sorprendió con su declaración sobre él en Intrusos (América TV): "No creo que esté conociendo a alguien... Creo que debe estar conociendo a muchas. Es un chico hermoso, soltero, y está haciendo uso de su libertad. ¡Y me parece muy bien que lo haga!".

Sin embargo, la panelista de A la tarde, el nuevo programa de Karina Mazzocco por el mismo canal, también aclaró cuál es su estado de ánimo actual: "Estoy muy bien, en una etapa distinta. Con cambios de rutina, pero bien".

"Somos familia con Luciano y tenemos en claro que queremos que nuestros hijos sigan teniendo situaciones en familia porque la realidad es que nos separamos bien. No pasó nada para que alguno de los dos se sienta despechado o lastimado", profundizó Sabrina Rojas con respecto a su ruptura con el actor.

Más allá de la distancia actual, la actriz y modelo no atrevió a descartar que estén juntos otra vez en el futuro: "Con él no sé lo que puede pasar. No me animo a decir 'no vuelvo nunca más' ni tampoco a decir 'sí, me voy a reconciliar'. Que fluya todo, paso a paso, y la vida dirá".

"Prefiero pasarla bien ahora, que estoy soltera. He tenido muchos novios a lo largo de mi vida... Ahora me escriben muchos hombres por Instagram y eso me levanta el ego", se sinceró Rojas, quien concluyó: "Nos queremos mucho, pero él hace su vida, yo la mía, y no hablamos de nuestra vida sentimental. Y eso hace que la amistad entre nosotros siga".

La extensa relación entre Sabrina Rojas y Luciano Castro

Se conocieron en pleno verano de 2009, cuando ella se sumó al elenco de la obra Valientes que él protagonizaba en Mar del Plata. Los dos estaban saliendo de vínculos sentimentales importantes, ya que la actriz le había puesto fin a la pareja con Juan Pablo y el actor, a la que formó con Elizabeth "Negra" Vernaci. Por ende, no querían saber nada con el amor, aunque una cosa llevó a la otra y terminaron convirtiéndose en uno de los noviazgos más estables del medio.

Juntos desde aquel momento, a fines de 2019 atravesaron una importante crisis que los mantuvo distanciados por varios meses. Todo se desató cuando se viralizaron fotos candentes de él dirigidas a otra mujer y entonces Rojas publicó un furioso descargo que hizo estallar todo. No obstante, con el correr del tiempo y cuando se calmaron las aguas, ambos decidieron darse otra oportunidad, pero la situación no mejoró demasiado y entonces se produjo la ruptura actual.