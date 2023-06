Sabrina Rojas confirmó lo que muchos esperaban de "El Tucu" López: "Sucedió"

La actriz habló tras su separación y contó cómo se encuentra hoy su relación con el famoso locutor.

Hace algunos meses, Sabrina Rojas sorprendió al confirmar su separación de "El Tucu" López y prefirió no dar muchos detalles al respecto. Incluso, la actriz optó por un perfil bajo mediático y se alejó de los escándalos para evitar dar declaraciones. Sin embargo, ahora reapareció e hizo una insólita confesión.

La famosa actriz asistió como invitada a La Noche Al Dente, ciclo musical conducido por Fer Dente en la pantalla de América TV. Allí, Rojas habló a fondo de su presente, sus relaciones amorosas y sus prioridades a la hora de separarse. En este marco, no pudo evitar la pregunta relacionada al reconocido locutor y reveló cómo se encuentra hoy este vínculo.

"Yo no me quiero hacer la misteriosa, pero te soy sincera: no te puedo decir que me reconcilié", empezó por decir Sabrina luego de que el conductor le insinuara que estaba en pareja nuevamente con el también animador de televisión. En este marco, la modelo añadió: "No es algo que sucedió todavía, estamos en una situación de decir 'estamos probando'".

Finalmente, concluyó: "Yo no puedo salir a decir que estoy reconciliada, porque si de acá a dos semanas me peleo, tampoco puede volver a decir que me separé. Es mejor guardarse y ver qué pasa". En dicho contexto, la actriz dejó en claro que volvió a relacionarse con López, pero que todavía no hay un título que los relacione.

El calvario del Tucu López tras ser dejado por Sabrina Rojas: "Anda tirado"

"El Tucu" López atraviesa un momento complicado tras su separación de Sabrina Rojas y las fuertes declaraciones que esta dio ante la prensa. Estefanía Berardi se refirió al tema y dio a conocer cómo llevaría el conductor esta inesperada situación en su vida.

"La verdad es que anda triste. Subió una foto de su perro tirado (en el piso) a sus historias y escribió: 'Tamo en esa, amigo'. Como diciendo que anda 'tirado'. Anda mal, está queriendo recuperar a Sabrina", enunció Estefi Berardi en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine. Por su parte, la capocómica sumó: "'El Tucu' está haciendo todo para volver con Sabrina".

Sabrina Rojas se pronunció sobre su separación en diálogo con Intrusos, en medio del escándalo por una supuesta tercera en discordia, y soltó: "Me separé ese lunes, después de ese rumor. Porque a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes. Yo sé que él no hizo nada, pero no se manejó bien. Para mí eso es suficiente".