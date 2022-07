Rusherking se hartó de un programa de El Trece y lo liquidó: "Me tienen los huevos llenos"

El artista urbano no se guardó nada a la hora de referirse a un programa de espectáculos de El Trece.

Rusherking estalló de furia contra un programa de espectáculos de El Trece. El artista urbano se manifestó a través de sus redes sociales y fue fulminante con todos: "Dejate de joder".

La vida musical de Rusherking se hizo a un lado este último tiempo, ya que su relación con "La China" Suárez rompió el mundo mediático. A pesar de todo, hace poco se mostró en el ciclo radial Perros de la Calle conducido por Andy Kusnetzoff y una situación en particular fue replicada en otro programa.

Se trata de Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich. Allí presentaron una sección del artista urbano donde se lo veía cantando junto a Alejandro Lerner en Perros de la Calle, pero lo lapidaron de manera letal: "Rusherking canta en vivo y es horrible".

Esta situación motivó la furia de la expareja de María Becerra, por lo que utilizó su cuenta de Twitter para liquidar al programa emitido por El Trece. "Estos giles que te equivocas una vez y ya te salen a matar", señaló.

El cantante justificó su malestar vocal debido a una bronquitis que lo atañó hace dos semanas y que todavía no se recupera del todo. Frente a la pregunta de un seguidor en su cuenta de Instagram, explicó todos los detalles: "No puedo abrir la garganta ni hablar sin que me duela. Tampoco escucho bien por lo mismo, hice lo que pude la verdad".

Poco le importó a Rodrigo Lussich y todo su panel, ya que en la presentación del segmento televisivo indicó: "Igual a la China Suárez no le importa porque ¿sabés qué? Está disfrutando de la vida con el pebete, la pasan divino pero él canta horrible". Adrián Pallares también opinó al respecto, y dijo: "Lo voy a defender a Ruskerking, a quien no conozco, pero ese nada es muy difícil".

El descargo de Rusherking en redes siguió, dado que expresó un fuerte malestar tras lo proyectado en Socios del Espectáculo. "Vos estás de conductor de un programa que se basa en hablar de la vida de los demás. Dejate de joder", lapidó en referencia a Lussich.

Al mismo tiempo, el cierre del mensaje que tuvo una catarata de aliento de parte de sus seguidores, tuvo que ver con un pedido de disculpas. "Perdón gente, me descargo por acá porque me tienen los huevos llenos, siempre me quedo callado", culminó.

El proyecto de Rusherking y Alejandro Lerner

El artista urbano y el cantante de baladas se unieron para lanzar una nueva canción llamada Después de ti. El tema fue publicado a través de todas las plataformas digitales el mes pasado, acumula casi diez millones de reproducciones en YouTube y está entre los 70 vídeos más vistos.

La China Suárez y Rusherking, listos para el siguiente paso

"La China" Suárez y Rusherking ya estarían listos para dar un paso más en su relación. Desde que confirmaron su romance, la pareja de artistas se muestra cada vez más unida en la vida pública: fueron vistos juntos en muchos eventos e incluso publican fotos juntos en sus redes sociales.

Recientemente, la exestrella de Casi Ángeles y el cantante se fueron quince días de vacaciones a México, algo que sin dudas significó que su relación va camino a la formalidad. En este contexto, salió a la luz un dato clave: que van a dar el siguiente paso en su relación.

Actualmente "La China" vive en su casa con sus tres hijos en la casa que le compró Benjamín Vicuña cuando estaban en pareja, ubicada en Pilar. Rusherking, por su parte, vive con un grupo de amigos músicos. Es por esto que estarían buscando un nuevo lugar para pasar tiempo juntos en Capital Federal.

"Ella es propietaria, pero están buscando un nido en común. Estuvieron buscando una propiedad cerca de la casa de Mirtha Legrand, y otra en Puerto Madero", contó Lio Pecoraro en A la Barbarrosa (Telefe). Hasta el momento la actriz no brindó detalles sobre esta decisión, pero dado a que anteriormente fueron vistos en un hotel, es posible que estén buscando un lugar para sus encuentros.