Rusherking le cortó el rostro a un movilero y hubo tensión: "Tomatelá"

Rusherking fue interceptado por el móvil de un programa de espectáculos y frente a algunas preguntas referidas a "La China" Suárez, frenó en seco al periodista de una manera letal.

Rusherking se mostró muy enojado en medio de un móvil perteneciente a un programa de espectáculos y lo expresó de la manera más letal. El cantante, que viene de sorprender al mundo del espectáculo tras separarse de Eugenia "La Chnia" Suárez, frenó en seco al notero y lo echó de donde estaba. "Ya está, tomatelá", lanzó.

El móvil del programa A La Tarde, conducido por Karina Mazzocco en América TV, se acercó hacia donde Rusherking y sus amigos estaban almorzando. Es por eso que el artista ya comenzó con el pie izquierdo la nota, teniendo en cuenta que estaba comiendo y eso le generó un malestar. "¿Qué me querés preguntar? Así la hacemos corta", dijo.

"Esa foto que hiciste con Wanda ¿no le puede mojar la oreja a 'La China' Suárez? Esa foto en la Bresh, donde estaba Wanda Nara", preguntó el periodista del ciclo de América TV que se encontraba junto con el de la Revista Paparazzi. "En la fiesta Bresh yo estaba con mis amigos, no la conozco a Wanda, ni siquiera la saludé. Yo estaba con mis amigos bailando y ella se acercó a saludar, yo ni la saludé, no la conozco", respondió contundente Rusherking.

"¿Y con La China terminó todo bien? ¿Te sorprendió que La China salió en las redes sociales a picantearte un poquito?", soltó el movilero de manera inesperada. Como no se iba de la mesa donde estaba almorzando, se calentó y le dijo que se vaya: "Qué pesado. Estoy comiendo, dale. Ya está, tomatelá".

La China Suárez se hartó y reveló la verdad de su relación con Benjamín Vicuña: "Inconcebible"

Eugenia "la China" Suárez habló sobre su relación con Benjamín Vicuña después de su separación de Rusherking. La actriz y cantante se refirió a los rumores mala onda entre ellos y contó cómo es su día a día con el actor chileno que estuvo con Pampita durante diez años.

"Hay muchas cosas con las que se arman muchas novelas. Es muy difícil estar todo el tiempo aclarando o desmintiendo. Pero es el papá de mis hijos. Yo tengo eso como lema", comenzó su descargo la artista que comenzó su carrera en series infantojuveniles de Cris Morena a principios de los 2000. Suárez recordó que tiene una muy buena relación con Nicolás Cabre, padre de Rufina, su hija mayor, y que no concebiría que su vínculo con el papá de sus hijos menores sea diferente.

"La China" se pronunció al respecto en diálogo con Guido Zaffora, cronista de Intrusos. "Para mí es inconcebible no llevarme bien con el papá de mis hijos", concluyó con contundencia ante las preguntas del periodista de espectáculos.

El panelista de TV lanzó una indirecta a Suárez en relación a la fiesta en la que recientemente la actriz se cruzó con Wanda Nara. "Viste que hay mucha gente con la que te podés encontrar, ¿no te da miedo?", soltó. "La China" le respondió sin tapujos: "Se dio. Está Valentina (Zenere) que vino desde Madrid y me escribió. Y Ornela que es compañera mía en la serie también me dijo muchas veces de salir así que fuimos. No, no me da miedo, está todo bien".