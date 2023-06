Romina Uhrig se hartó de las críticas y estalló en vivo: "Llena de odio"

La exparticipante de Gran Hermano habló tras las críticas a su perro y reveló cómo enfrenta el "hate" en redes sociales.

Romina Uhrig se hartó de las críticas y estalló en televisión. La exparticipante de Gran Hermano 2022 se la pudrió a todos los que apuntaron contra ella e hizo un contundente descargo en donde contó su verdad de los hechos que la persiguieron recientemente.

La ex diputada se colocó en foco mediático en los últimos días, luego que se filtrara una foto de Caramelo que llamó atención. Una vez que quedó eliminada de Gran Hermano, Uhrig se llevó al cachorro con ella luego de decidir adoptarlo dentro de la casa. Sin embargo, la foto generó gran controversia y ella decidió responder.

"Ayer vinieron mis amigos a casa. Mi amiga tiene como 15 perritos, los ama. Y lo vio a Caramelo y dijo 'este perro vive mejor que todos ellos juntos'", empezó por decir Romina en Estamos a Tiempo Extra, ciclo que conduce Diego Ramos por América TV. Luego, enfatizó: "Caramelo recibe mucho amor, vive muy bien".

Sobre las críticas que la persiguieron en los últimos días sobre el aspecto del cachorro, Uhrig explicó: "A Caramelo le habíamos hecho un video y hicieron una captura de esa foto. Están diciendo que tiene carita triste, que es maltratado... La primera y la segunda foto es de cuando apenas los bañamos, a los dos días, está como en la tercera foto pero porque tiene pelito de bebé".

Por último, sentenció: "Ya es así su pelo, me lo dijo la doctora. Está esta gente que me critica y yo trato de no escuchar. La verdad es que Caramelo es muy feliz, lo amamos un montón. Yo estoy muy tranquila, no entiendo por qué la gente está tan llena de odio".

Aumenta la preocupación por Caramelo, el perro que adoptó Romina de GH: "Alarmante"

Hace ya varios días que una llamativa foto de Caramelo, el perro que adoptó Romina Uhrig luego de su paso por Gran Hermano, recorre las redes y genera preocupación. Los internautas no pudieron evitar comparar el estado del animal con el de su hermanita, Mora, e hicieron una alarmante observación.

En la edición 2022 del reality show, la producción permitió el ingreso de dos cachorros mestizos a la casa para concientizar sobre la importancia de la adopción. Dentro de la casa, la mayoría de los participantes logró forjar un vínculo con los perritos, pero finalmente decidieron que Marcos Ginocchio se quedara con Mora y Romina con Caramelo.

Ya pasaron unos meses desde que terminó el reality y los participantes continúan en el ojo mediático. Sin ir más lejos, Uhrig se colocó en el foco de la críticas luego de que se viralizara una foto del perrito. Rápidamente, muchos internautas compararon el estado de los dos animales y llegaron a la conclusión de que Mora se ve mucho mejor que su hermano.

"Es alarmante el estado del perro, pobrecito", "Mora está feliz pero con la mamá de Marcos, no con él porque ni se lo ve", "Quítenles el perro", "Nunca debieron ser separados", "Ese perro tiene miedo", fueron algunos de los comentarios que acompañaron a la publicación que se volvió viral en las redes sociales.

Por su parte, Romina no hizo ningún descargo al respecto y solo se limita a mostrar el día a día con el cachorro, como comparte con sus hijas y cómo se adaptó poco a poco a su nuevo hogar.