Romina Manguel tiene un novio 21 años menor y destruyó a las mujeres que la critican: "Conchudas"

Romina Manguel sale con alguien 21 años menor que ella y reveló que algunas madres del colegio de sus hijos la critican por eso. "Son bastante conchudas", se descargó.

Romina Manguel reveló que sale con alguien 21 años menor que ella y debió afrontar las críticas por eso. Los cuestionamientos hacia ella no fueron solamente a través de las redes sociales, sino también personalmente, ya que algunas madres de los compañeros de sus hijos en el colegio la cargaron por dicho motivo.

Por lo tanto, la periodista de 49 años protagonizó un furioso descargo mediante la entrevista con el programa Detrás de escena (Radio AM 540). La conductora de Opinión Pública (El Nueve) liquidó a aquellas que la atacaron por la diferencia de edad con su pareja y las defenestró.

Romina Manguel liquidó a quienes la critican por la diferencia de edad con su novio: "Conchudas"

Mientras la presentadora debatía acerca del casamiento de Jorge Lanata (61) con Elba Marcovecchio (42), hablaron también sobre los 19 años que le lleva el periodista a la abogada. Además, Manguel se refirió a lo que le ocurre a ella y explicó por qué fue sola a la fiesta del comunicador de El Trece: "Mi novio no me acompaña a esos eventos, es re perfil bajo. Se dedica a la consultoría política y, como es más chico y no le interesan esas cosas, está bien porque cada uno hace la suya y está buenísimo".

"Tengo 49 y él, 28. Son 21 años de diferencia. Nos conocimos por un amigo en común, me encantó y me enganché mucho", recordó Romina. Y detalló: "Ni le pregunté la edad, pero él me dijo que hacía dos años que se había mudado de la casa de los viejos, entonces pensé que había entendido mal".

Sobre lo que su pareja le aporta en el día a día, Romina Manguel admitió: "Mucha risa, complicidad y desenroscarme un montón. Ahora tengo una mirada menos dramática". Incluso, describió la personalidad de su novio: "Me encanta porque a los 28 todavía creés que podés hacer todo. Entonces le comento, por ejemplo, que me hubiera encantado a los 28 hacer una maestría en Columbia. Y él me responde: ´¿Por qué no la podés hacer?´".

"Le explico que tengo dos pibas, cuatro laburos y no es que te vas a Nueva York (Estados Unidos) con una beca y listo", reconoció "Romi". A su vez, destacó que "a él todo le parece que se puede hacer y eso me motiva. Tiene un empuje y una garra que están buenísimas".

Como para ejemplificar qué le sucede en el día a día con las cargadas de ciertas mujeres, expresó: "Con mis nenas costó y con la más grande, que tiene 14, costó un poco más porque algunas mamis del cole son bastante conchudas. Entonces, venían y decían: ´¿Vos estás saliendo con un pendejo?´".

"Es más chico y no me importa. ¡Por ahí le festejo los 30!", se rio Manguel. Además, resaltó que "la vida es una y esa es una enseñanza de Lanata, que antes no creía en nada y este finde se terminó casando por iglesia y sin que le importara la opinión de nadie".

Alejandro Fantino respaldó a Romina Manguel

Más allá del mal momento que suele pasar por esta circunstancia, la periodista también resaltó que recibió un apoyo fundamental de su excompañero en Intratables (América TV): "Soy muy amiga de ´Ale´ Fantino y él me ayudó mucho en este punto. Él me decía que le lleva a Coni (Mosquera, su novia) 25 años y nadie habló de eso nunca". De hecho, aclaró: "Con esto no estoy haciendo un manifiesto de nada. pero ´Ale´ me decía que es choto porque a él nadie le cuestionó nada y a mí porque soy mujer, sí".