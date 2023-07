Rodrigo Lussich contó el calvario que vivió con la Negra Vernaci: "Me hizo"

El conductor de Socios del Espectáculo reveló el motivo por el que la locutora lo "detesta". El episodio que marcó el fin del vínculo.

Elizabeth "La Negra" Vernaci protagonizó un escándalo días atrás al sufrir un desperfecto técnico en su programa de radio. El clip de lo ocurrido se volvió viral y recibió fuertes críticas. Uno de los que más castigó a la locutora fue Rodrigo Lussich, enemistado hace tiempo con la figura de Pop.

El conductor de Socios del Espectáculo compartió emisora con Vernaci en dos oportunidades, pero la experiencia no le dejó buenos recuerdos. El animador de El Trece, luego de los reiterados reproches de los últimos días, contó qué fue lo que marcó el quiebre en su relación.

“Ella se portó muy mal conmigo, me hizo echar dos veces de radio Pop, le caía mal porque hago chimentos y tiene un prejuicio con eso", aseguró y compartió detalles de lo sucedido: "Ella subió a la gerencia a picar la cabeza para que me saquen en las dos gestiones que tuve”.

“Mientras esté ella en esa radio no voy a poder trabajar ahí porque me detesta, la gente pide que vuelva todo el tiempo. A ella le tienen un pánico atroz y con tal de no escucharla le dan el gusto”, agregó y reveló el motivo por el que La Negra le hizo la cruz: “Yo cometí el error de haber twiteado cuando debuté en esa radio en el horario que ella tenía a la tarde en el 2019”.

“Le pedí permiso al director de la radio para twitear que iba a debutar, me dan la autorización y sin querer puse el horario”, relató y precisó la razón que desató la furia de La Negra Pop: “Pero como ella tenía cola de paja porque ella se iba al horario de Lalo Mir, ella no le había avisado a su amigo que tomaba su horario y yo la expuse sin querer. A partir de ahí me hizo la cruz”.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares durísimos con la Negra Vernaci: "Cancelada"

La Negra Vernaci se cansó de los problemas con los equipos de radio Pop. "Che, se me rompió el auricular. Tomá. ¡Todo funciona como el ojete!", lanzó la conductora y arrojo el dispositivo. De inmediato, su compañero Carlos Sturze le dio su dispositivo de audio para que ella lo usara y, al enchufarlo, tampoco le funcionó. "Todo funciona como el orto punto com punto ar. Che, esta poronga tampoco anda", explotó.

El episodio se trató en Socios del Espectáculos y los conductores no ocultaron su indignación. "Algo que todavía no se debate es de las maltratadoras que hay en este medio. Siempre se habla de los hombres. Mujeres que durante muchos años han maltratado. No se ha dicho, no se ha hablado, pero está lleno de maltratadoras que siguen trabajando, y siguen siendo consideradas figuras. Son maltratadoras", sostuvo Adrián Pallares.

Luego, el periodista apuntó directamente contra Vernaci: "Al hombre permanentemente se le cancela, pero Elizabeth Vernaci es una maltratadora y lo sigue siendo, lo saben todas sus compañeros, pasa que tienen síndrome de estocolmo. Si Elizabeth Vernaci fuera hombre, estaría cancelada hace años".

Por su parte, Rodrigo Lussich afirmó: "La cara la muestra, cómo se le desfigura el rostro la muestra bien". "La técnica de Pop es espantosa, los auriculares no andan en Pop. Tenés un material humano que es excelente, pero la técnica no. Los modos de Vernaci son todo lo que va más en la tele, en la radio... Son esos modos que antes se justificaban y ahora se nos permite debatir", cerró el conductor.