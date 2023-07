La Negra Vernaci se hartó en pleno vivo y revoleó los auriculares: "Los odio"

La conductora radial se sacó al aire y despotricó contra la emisora donde trabaja. Elizabeth "La Negra" Vernaci mostró su costado más furioso en su ciclo.

Elizabeth "La Negra" Vernaci volvió a mostrarse cansada del mal desempeño de algunos trabajadores de la emisora de la que es parte y se sacó en pleno vivo. La multipremiada locutora nacional revoleó los auriculares al control debido a su enojo y despotricó sin tapujos en contra de las disfuncionalidades de la radio.

La conductora que hace tiempo tuvo un conflicto con LAM lleva adelante un ciclo de actualidad atravesado por el humor, fiel al estilo que ha mantenido en sus más de 40 años de radio, desde hace años en la Pop 101.5. Hay algunas secciones que se han mantenido fijas en el curso del programa La Negra Pop y otras que varían: recientemente inició un taller de radio, basado en invitar a dos aspirantes a locutores y enseñarles técnicas radiales.

Las quejas de "La Negra" por el mal funcionamiento de algunas dinámicas en la radio ya son un clásico en el día a día de La Negra Pop y la más reciente emisión no fue la excepción. "Che, se me rompió el auricular. Tomá. ¡Todo funciona como el ojete!", pronunció Vernaci cuando estaba por empezar la sección del taller de radio. Acto seguido, su compañero Carlos Sturze le dio su dispositivo de audio para que ella lo usara y, al enchufarlo, tampoco le funcionó.

"Todo funciona como el orto punto com punto ar. Che, esta poronga tampoco anda", agregó la excompañera de trabajo de "La Gunda" Fontán antes de desenchufar el auricular para revolearlo con fuerza hacia la cabina de operadores. "Los odio, dame unos que sirvan. Sí, se trabaja así. Cuando algo anda mal, se trabaja así", concluyó.

La pelea de La Negra Vernaci y Jorge Lanata por Wanda Nara

La locutora reaccionó indignada ante las declaraciones de Lanata sobre la salud de Wanda Nara cuando la conductora de TV aún no se había pronunciado al respecto de manera pública. "¿Qué dijo el gordo ridículo? Ya les dije que no estoy deconstruida y que utilizo la palabra gordo muchas veces de manera peyorativa. El gran periodista argentino devenido en chusma de barrio, Jorgito Lanata, dijo que no cree que haya hecho algo malo. Con lo fácil que es decir 'estuve mal, se me escapó'. Como un pedo, a quién no se le escapó un pedo algún día. Tendría que haber dicho eso. ¿Uno no puede tener autocrítica? Es lo único que te sirve en la vida", opinó Vernaci en su ciclo radial. Y sumó: "Él no necesita ser polémico para ser un gran periodista, a mí personalmente no me gusta hacia dónde va, pero cuando empezás a pensar en que se mete con al sexualidad de la gente, dijo que Flor de la V tiene pito durante años. Evidentemente le gusta el quilombo y le gusta que hablemos de él, así que vamos a cambiar de tema".

Jorge Lanata acudió al ciclo de Mariana Fabbiani para hablar sobre la polémica que lo rodeaba y le respondió a "La Negra": "Me pareció gracioso que Elizabeth Vernaci diga que soy un gordo ridiculo, pero no por eso, sino porque ella cree que está flaca". Como no podía ser de otra manera, Vernaci redobló la apuesta al otro día en su programa e hizo hincapié en la falta de empatía del periodista. "¿Qué le está pasando al gran periodista argentino devenido en chusma de barrio mala? ¿Qué le pasa a Jorge Lanata que se ocupa de de mi gordura o no en vez de pedir disculpas por haber hecho algo tan espantoso? Que quiera poner el acento en la gordura de la gente en vez de la gran cagada que se mandó es inmoral. Violaste toda la ética".