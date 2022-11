Rodrigo de Paul posó semidesnudo y habló de Tini Stoessel: "Muchas cosas densas"

Rodrigo de Paul abrió su corazón y por primera vez habló sobre las versiones de separación con Tini Stoessel.

Rodrigo de Paul fue portada de la revista Rolling Stone del mes de noviembre y brindó una entrevista íntima en la que habló sobre su romance con Tini Stoessel, con quien se rumorea que estaría atravesando una fuerte crisis.

De acuerdo con estas versiones, el futbolista y Tini se habrían separado hace varias semanas pero lo estarían mantenerlo en secreto hasta que pase el Mundial. Después de semanas en silencio y sin dar declaraciones al respecto, De Paul finalmente rompió el silencio.

Una de las cosas que más llamó la atención últimamente es que la cantante y el deportista no están pasando tanto tiempo juntos como antes. Incluso recientemente Tini viajó a España, país en donde está instalado De Paul, y ni siquiera lo visitó a pesar de que estaban a una hora de distancia. El futbolista reconoció que pasan muy poco tiempo juntos debido a sus carreras, pero aseguró que su relación sigue en pie.

“Con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos", explicó el jugador de la Selección Argentina. Además, destacó que siente "mucha admiración y orgullo" por el trabajo que hace Tini y "por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue". "Es una relación que me ha cambiado la vida, me hace bien y la quiero mucho", agregó.

Rodrigo de Paul en la portada de la Rolling Stone.

Por último, De Paul sostuvo que sus profesiones no les permiten "estar todo el tiempo juntos", pero que cada vez que lo pueden pasar tiempo juntos lo disfrutan mucho. "Nos aislamos de muchas cosas densas. Mientras nos hagamos bien como nos estamos haciendo, está bueno. Ojalá que dure mucho tiempo”, concluyó.

Rodrigo de Paul reveló cómo le afectan las críticas sobre su relación con Tini Stoessel

Por otro lado, De Paul reconoció que muchas veces se vio afectado por las críticas que se hicieron sobre su vínculo con la artista. "Como no se sabe mucho de la vida íntima de un futbolista, se inventan cosas. En relación a mi vínculo con Tini, al principio me costó entender cómo funciona todo porque yo vengo de otro palo, pero ya no me afecta demasiado. Tengo las cosas bastante claras", enfatizó.

Sin embargo, el futbolista reconoció que esto lo afectó cuando vio a Tini, a su mamá y a sus hermanos sufrir por mentiras mediáticas. "Tanto yo como mi familia tuvimos que entender esa lógica y hacer oídos sordos a las pavadas. Como yo controlo personalmente mis redes sociales, me contengo para no contestar y que se arme una bola de nieve. La función del periodismo es informar, no desinformar”, cerró.