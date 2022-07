Ricardo Montaner se sacó en La Voz Argentina con un duro descargo: "Desastre"

Ricardo Montaner protagonizó un insólito momento al aire en La Voz Argentina cuando sus hijos lo incomodaron con un sorpresivo comentario en el programa de canto. Precisamente, tuvo una reacción que llamó la atención de sus compañeros en pleno estudio de Telefe.

Todo sucedió luego de la batalla entre Esteban Muia y Damián Ayala, pertenecientes al equipo de "La Sole", quienes brindaron una actuación bastante pareja, ya que ambos tuvieron errores y aciertos similares. Durante la devolución, Pastorutti se refirió a los nervios de Damián con un dicho que "se utiliza en el campo" según explicó, aunque Marley no lo comprendió. Allí la situación empezó a volverse más cómica.

"Marley, ¿alguna vez ordeñaste una vaca?", bromeó Lali sobre la falta de compresión del conductor ante el dicho. Entonces, Ricky Montaner aprovechó para hacer un comentario que hizo estallar las risas de todos los presentes: "Yo sí ordeñé, pero no una vaca".

Luego de caer en la cuenta de que su comentario había quedado bastante fuera de lugar, el hijo de Ricardo Montaner especificó que había ordeñado "cabras y gatitos", lo que generó aún más risas. Entonces, el intérprete de Bésame no toleró más tanta broma y se sacó al aire: "¡Dios mío sácame de aquí!".

"Nunca me ha pasado esto a mí. Marley, yo protesto, protesto, protesto", lanzó Montaner mientras se secaba las lágrimas. El comentario y el gesto de su hijo le generaron tal vergüenza que el cantante se quejó por el rumbo que había tomado el programa. Incluso, Ricardo tocó sin querer el botón rojo que, en esta instancia de la competencia, significa "robo". "No, Marley no estoy robando. Estamos robando al público argentino que quiere ver un programa de música y esto es un desastre", sentenció Montaner y el tema se dio por finalizado.

Lali Espósito no se aguantó y besó a Rogelio en La Voz Argentina

Lali Espósito protagonizó un divertido momento en La Voz Argentina (Telefe) cuando se subieron al escenario los participantes Quique Montes y Marco Díaz, quienes se enfrentaron en el marco de las batallas. La actriz sorprendió a todos sus compañeros al besar a Rogelio, el acompañante que Marco había llevado al programa.

En esta instancia, en la que ambos participantes de un mismo equipo se enfrentan para ver quién queda, Soledad Pastorutti eligió a Marco como ganador. El joven no se presentó solo a la competencia: desde el día uno lo estuvo acompañando Rogelio, su pollito de hule, a quien tiene como amuleto. Al darle sus felicitaciones, la exestrella de Casi Ángeles no dudó en besarlo.

"Nos dieron un espectáculo, fue muy lindo. Es un momento muy injusto para nosotros pero son las reglas del juego. Yo siento que los dos estuvieron muy bien, pero me voy a quedar con Marco", expresó "La Sole". "Felicitaciones también a Rogelio", sumó Marley. "¡Se salvó el pollo!", bromeó Ricky Montaner.

Pastorutti volvió a recalcarle a Quique que él también estuvo "súper bien", pero que elegir a uno es parte de las reglas del juego. "Es más, yo pensaría en el dúo a futuro, con Rogelio y todo", agregó la artista. Cuando Marco fue a saludar al jurado, Lali se acercó a su pollo y le dijo: "¿Me dejás besarlo?". Ante la afirmativa del joven, la cantante le dio un beso y todos estallaron en risas. "A Rogelio se le puso la piel de pollo", bromeó el conductor.