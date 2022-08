Ricardo Montaner fulminó a un participante de La Voz Argentina que rompió las reglas

Ricardo Montaner fue letal con un participante de La Voz Argentina, Octavio Muratore, quien cometió una falta en la competencia.

Ricardo Montaner vivió un tenso momento con un participante de La Voz Argentina, Octavio Muratore, quien se enfrentó en el marco de los Knockouts contra su compañero, Ezequiel Romano. Al momento de dar su devolución, Montaner le señaló con dureza cuál fue su mayor error.

Ezequiel cantó la canción Zamba y Acuarela, de Raly Barrionuevo, mientras que Octavio interpretó Mía, un folclore del artista mexicano Armando Manzanero, quien falleció en 2020. A pesar de que Mau y Ricky votaron por el segundo para que siguiera en la competencia, Montaner le remarcó un error casi imperdonable que cometió al subirse al escenario.

“Sin lugar a dudas, en esta etapa hay una serie de exigencias y cosas que uno ya da por hecho que deben suceder. Yo siento que este Knockout fue medio accidentado para los dos. Jugó un poquito en contra el instrumento en Ezequiel, porque justo al final cuando tienes que dar esa nota ahí arriba, estuviste dudoso. Y es lo que le pone la corona a lo que acababas de hacer", comenzó Montaner.

Por otro lado, a Octavio le recriminó que modificó la letra de la canción original, cosa que no debería hacerse. "Yo creo que perdiste la oportunidad, con toda esa nostalgia y esa lágrima que tú tienes, de hacer algo más que sublime con esta canción. Le cambiaste la letra desde que empezó, hiciste tu propia versión y creo que a Manzanero no le hubiese gustado mucho”, expuso tajante. Es por esto que Montaner votó que Ezequiel debía quedarse en la competencia. "Siento que los dos tuvieron problemitas pero que Ezequiel por lo menos nos ofreció al menos una versión de zamba bastante personal”, cerró.

La devolución de Mau y Ricky Montaner a Octavio en La Voz Argentina

Si bien Ricky Montaner le dio la razón a su padre, destacó el gran trabajo que hizo Octavio. "En el ensayo nos salió tan sublime esta canción... La cantaste tan chiquita, tan hermosa, que esperaba un poquito de eso hoy. Pero aún así le diste sentimiento. El Knockout fue accidentado, con problemas que no habíamos visto en el ensayo, pero eso no quiere decir que no nos haya conmovido la voz de Octavio, que conmueve tanto", comenzó.

Sobre la modificación de la letra, el músico expresó: "No conozco tanto el tema como mi padre, así que no me había dado cuenta del cambiado tanto la letra, pero ahora que lo se, no está chévere eso. No pasa nada, igual". En ese momento, su hermano Mau Montaner confesó que él también cambia las letras de las canciones a la hora de subirse al escenario, pero Montaner le señaló: "Sí, pero tú eres el autor de tu propia canción, entonces te puedes dar ese lujo".