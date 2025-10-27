Rial dijo quiénes son los "referentes" del peronismo que están "felices" con la derrota

Jorge Rial le apuntó a los "referentes del peronismo" que están "contentos" tras las elecciones.

La Libertad Avanza resultó la vencedora en las elecciones legislativas que tuvieron lugar este último domingo 26 de octubre, siendo lo más llamativo su triunfo en la Provincia de Buenos Aires, donde habían tenido un resultado sumamente adverso hace menos de dos meses. Esto suscitó un análisis de todo tipo, por especialistas en la materia de los diferentes medios de comunicación.

En la previa a la "hora cero", pautada para las 21 al ser el momento en el cuál se sabría qué decidió el pueblo, era un secreto a voces lo que acabó sucediendo. En vistas de ello, en la cobertura de C5N optaron por desmenusar las implicancias que ello tendría tanto en Fuerza Patria como en los partidos más ligados al peronismo.

El partido de Javier Milei tuvo una contundente victoria este domingo.

Jorge Rial le apuntó a algunos "líderes del peronismo"

Jorge Rial mencionó que "había quedado claro que, después de septiembre, había quedado con un liderazgo potente Áxel". "Liderazgo, no digo candidatura. Los candidatos se definen muy sobre la hora, pueden aparecer candidatos de la galera, los hemos tenido", especificó el conductor de Argenzuela. Tras ello prosiguió: "El peronismo se puede deglutir a un líder hoy. Y hay jefes, hay líderes del peronismo, que estarían felices con que pase eso (la derrota de Fuerza Patria)".

"Los que no hicieron campaña, basicamente", le deslizó Alejandro Bercovich. "Porque no pudieron y porque no quisieron. Y si hubiesen podido, tampoco lo hubiesen hecho", replicó quien durante muchos años estuvo al mando de Intrusos, previo a virar su carrera al ámbito político.

"¿Vos decís que hay gente referentes dentro del peronismo que hoy están contentos?", le preguntó Julián Guarino. "Sí, claro que están contentos", sentenció Rial, aunque sin dar nombres específicos de quiénes podrían ser los que, quizá por debajo de la mesa, aprieten el puño luego de la contundente victoria de La Libertad Avanza en las urnas.