Revelan cuánto cobró La China Suárez por su entrevista con Fantino: "Una locura"

¿Cuántos dólares ganó "La China" Suárez por su entrevista con Alejandro Fantino por la polémica con Wanda e Icardi?

“La China” Suárez dio su primera entrevista después del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi la semana pasada en exclusiva con Alejandro Fantino para Star+. Su testimonio sobre la polémica fue tan codiciado entre los medios de comunicación que, como no quiso hablar con ninguno, se dice que cobró una cifra exorbitante por su entrevista con Fantino y ahora se filtró de cuánto dinero se trata.

En Los Ángeles de la Mañana (LAM), se generó un debate entre los periodistas presentes acerca de cuánto sería la cifra exacta que ganó “La China” por esta entrevista. Algunos rumores sugerían que fueron 100 mil dólares, mientras otros iban por los 50 mil y otros por los 10 mil. Ahora Ángel de Brito filtró cuál sería la cifra estimativa.

“'La China' cobró por esta nota, obviamente. Más allá de lo que cobró, porque todos pueden cobrar por una nota, hay un ego en eso de: ‘Yo no doy notas’. Me encanta Fantino porque la estaba entrevistando como si fuera Darín o Campanella que había ganado un Oscar. Tampoco la pavada”, expresó de Brito sobre la estética del reportaje, que fue todo filmado en blanco y negro.

“Se hablaba de 100 mil dólares, pero a mí me parece una locura, es un montón”, opinó Maite Peñóñori. “No, por Dios. Eso es una pavada”, señaló Yanina Latorre y de Brito les adelantó que fue menos de 50 mil. “Las dos cobraron muy bien (Wanda y ‘La China’). Negociemos en 20 mil dólares”.

La entrevista de ‘La China’ Suárez con Fantino: ¿Qué dijo sobre el Wandagate?

Los seguidores de la polémica entre "La China", Wanda e Icardi se quejaron en las redes sociales porque la actriz esquivó por completo el tema que todos querían saber: qué pasó entre ella y el futbolista del PSG.

“Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones y a lo mejor suene soberbio o rebelde, cuando era más chica, pero yo no. El día en el que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a lo sumo le tendré que darles explicaciones a ellos”, expresó la exestrella de Casi Ángeles. “¿Sobre esto que pasó?”, indagó Fantino. “¡Sobre toda mi vida!”, le contestó ella.

“Yo ni a un novio me banco que me venga a pedir explicaciones. No me lo banco. ¿Y adonde saliste, y adonde estuviste, y con quién? No tengo tolerancia para esas cosas, pero no por hacerme la superada. Porque no tengo ganas. Hay algo que tiene que ver con la privacidad y con la intimidad que quiero mantener a lo largo de mi vida”, agregó.

“Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiera salido armar un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad. Los que me odian y me quieren es por eso, porque soy yo, porque no muestro otra cosa”, señaló. “Siempre se va a hablar. Ya lo tengo aceptado, pero no es ‘el precio de la fama’, porque siempre odié esa frase. Es el precio de la libertad con la que vivo yo, desde que soy muy chica. Hay gente a la que le da más miedo ‘el qué dirán’. A mí nunca me importó, ni en el colegio, en el trabajo”.