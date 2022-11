Revelan a qué canal iría Tinelli tras su salida de El Trece: "Quiere hacer aire"

En diciembre terminará el contrato de Marcelo Tinelli con El Trece y ya se empieza a develar qué canal recibirá al reconocido conductor.

Marina Calabró sorprendió este jueves al revelar cuál sería el canal en el que Marcelo Tinelli está cerca de desembarcar tras su salida de El Trece en diciembre próximo. "Quiere hacer aire. No se resigna al streaming como algo excluyente", contó la periodista, que dialogó con un el "riñón" de uno de los canales de aire más importantes de la pantalla chica local.

Marcelo Tinelli confirmó hace ya varias semanas que en diciembre terminará su contrato con El Trece, canal que dejará luego de más de 15 años. Apenas ratificó su decisión, las especulaciones sobre qué otra señal recibirá al conductor se dispararon, ya que pese a los números flojos del último tiempo, sigue siendo un nombre muy importante en la pantalla chica.

Quien reveló algunos detalles en las últimas horas respecto al futuro laboral de Marcelo Tinelli fue Marina Calabró. "Ayer me llegó un rumor, de una fuente inobjetable, que decía esto, que en LaFlia ya daban por sentado y ya circulaba la data de que Marcelo estaría arreglando para desembarcar en América", comenzó contando la periodista en Lanata sin filtro.

La propia Calabró aseguró que en un primer momento descartó la información que le llegó pero luego habló con "el riñón de América", en referencia a una fuente muy importante del canal de Daniel Vila. El "decisor", como ella misma lo llamó, le aseguró que recibirían con "los brazos abiertos" a Tinelli y lo pondría en el horario posterior al de LAM.

"Hay que ver cuál es el proyecto, por ahora estoy armando varias propuestas para cada horario", le aseguró esta importante persona de América a Calabró, que detalló que a fin de mes se le presentará a los accionistas una nueva programación. En ese sentido, la periodista agregó: "No me están diciendo que es un delirio, pero tampoco que está cerrado".

Por otra parte, Calabró también reveló que Tinelli mantuvo varias reuniones tanto virtuales como presenciales en los últimos días para armar su "programa de aire 2023". Además, contó que le pasaron un picante textual que el conductor le habría enviado a su grupo de trabajo: "Estoy feliz de terminar mi contrato con El Trece". Finalmente, Calabró detalló que le aseguraron que Tinelli quiere volver a la televisión en donde sea que le ofrezcan: "Quiere hacer aire. No se resigna al streaming como algo excluyente".

Por qué Adrián Suar no quiere a Marcelo Tinelli en El Trece

De acuerdo a lo que indicó Marina Calabró en Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre, Suar y el resto de las autoridades de El Trece no pretenden retener a Tinelli. "Yo estuve averiguando y me dicen que desde el canal, no estarían desesperados por renovar. No tendrían una intención manifiesta de renovar el contrato de Marcelo", indicó la panelista, consciente de que los números en el rating de Canta Conmigo Ahora fueron más bajos de lo esperado. Y resaltó: "No hay nada firmado y tampoco tienen nada resuelto aún".

Asimismo, Marina dejó en claro que en El Trece no se tomaron muy mal el viaje que "El Cabezón" realizará a Qatar para ver el Mundial en medio de las grabaciones de Canta Conmigo Ahora, que actualmente hace siete puntos de rating en promedio frente a la competencia de Gran Hermano. "La idea era hacer cosas desde allá con la finalidad de amortizar algunos costos... pero desde Canal 13 le habrían dicho que no se moleste", sostuvo.

Por otra parte, Calabró analizó el anuncio del presentador por sus redes sociales, donde dejó entrever que muy posiblemente se aleje de El Trece luego de que termine el 2022. Sobre esto, la panelista consideró que en sus declaraciones "Marcelo pone en duda su continuidad" en el mencionado canal.