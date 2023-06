Renunció a El Trece y se va a Telefe: la figura que perdió Adrián Suar

Una reconocida figura de la TV decidió dejar El Trece para sumarse nada menos que a Telefe. Adrián Suar volvió a perder a una importante personalidad del canal perteneciente al Grupo Clarín.

Una importante figura que brilló en El Trece recientemente tomó la drástica decisión de renunciar al canal para marcharse a Telefe. La noticia se conoció en las últimas horas y dejó en jaque a Adrián Suar, que no pudo evitar que la estrella se marche a su principal competencia en la lucha por el rating de la TV.

La protagonista en cuestión es Paula Chaves, que tuvo un breve paso por Pasaplatos Famosos, ciclo de cocina que contó con varias personalidades reconocidas del mundo del espectáculo y la televisión argentina. El programa contó con un total de 11 capítulos y la final se desarrolló el pasado domingo 3 de junio, sumando 4,1 puntos de rating frente a los 7,4 que alcanzó Telefe con Casados con Hijos.

Tras su efímera participación en el canal del Grupo Clarín, la conductora dio el portazo y decidió volver a cambiar de aire. De acuerdo a lo que comentó Laura Ubfal en su sitio Laubfal, Paula se comprometió con las autoridades de Telefe a regresar una vez que terminara su experiencia con Pasaplatos Famosos.

Paula Chaves deja la pantalla de El Trece para volver a Telefe.

De hecho, y según agregaron en el mencionado portal de farándula, Chaves rechazó otra propuesta por parte de Adrián Suar para seguir trabajando en El Trece. Al parecer, el nuevo proyecto de la presentadora, actriz y modelo tendrá lugar a mediados de 2023, aunque todavía no se conoce de qué se trata.

Paula Chaves reveló por qué abandonó Telefe para hacer "Pasaplatos" en El Trece

Paula Chaves hizo un descargo que generó mucho revuelo en la TV argentina. En la previa de su debut como conductora de Pasaplatos Famosos, la mujer de 38 años decidió revelar la verdad de cómo fue su traspaso de Telefe a El Trece y ventiló la conversación que tuvo con las autoridades del canal de las tres pelotitas.

Justamente antes del estreno del nuevo ciclo por el que apuesta Adrián Suar en el canal del Grupo Clarín, Paula brindó una entrevista en la que se refirió a su salida de Telefe. "Estoy súper abierta a que esto pase, es mi trabajo y no tener contratos de exclusividad hace que pueda irme a El Trece a hacer un formato corto como este", precisó.

En diálogo con La Nación, Chaves indicó que luego de su experiencia en el canal del sol no descarta "volver a a Telefe". En tanto, y pese a que en la farándula se sele discutir sobre los traspasos de conductores de un canal a otro, sostuvo: "Ya no existen los pases porque la tele de hoy es muy dinámica".

Finalmente, Paula Chaves expuso la conversación que mantuvo con los directivos del canal ubicado en Martínez (Provincia de Buenos Aires), donde su última experiencia en TV fue al frente de Bake Off Argentina: "Cuando me propusieron hacer Pasaplatos Famosos hablé con la gente de Telefe, no había nada en vista para mí y me pareció una re buena oportunidad. Además de gustarme, encaja perfectamente en mis tiempos de familia".