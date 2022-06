Quiénes son los invitados para este sábado en PH: Podemos Hablar

PH: Podemos Hablar, el ciclo de entrevistas de Andy Kusnetzoff, se renueva con cinco nuevas celebridades que se animarán a pasar al punto de encuentro y confrontar en debates y cruces.

PH: Podemos Hablar (Telefe), el clásico de las noches de sábado a las 22.15 horas, conducido por Andy Kusnetzoff, prepara un nuevo cóctel de invitados famosos para hacerle frente a El Trece, la competencia directa (que durante estas semanas apostó a los estrenos de cine, con un éxito impensado) en la batalla por el rating. Quiénes serán las celebridades que pasarán al punto de encuentro para compartir vivencias, emocionarse y protagonizar cruces picantes.

El programa del sábado 25 de junio tendrá un acento mucho más periodístico que en emisiones pasadas, dado que la mayoría de los invitados pertenecen al mundo de los medios. El periodista deportivo Leo Montero, la histórica panelista de Bendita TV, Edith Hermida, y la conductora y panelista Josefina Pouso serán parte del show de entrevistas y debates.

Por otra parte, el programa también tendrá espacio para los actores y Juana Repetto -quien fue protagonista de una polémica en redes debido a una foto de su pequeño hijo Belisario- y el cantante Silvestre -protagonista de un divertido blooper televisivo que evidenció una situación de playback y él mismo tuvo que remarcarlo- dirán presente. Dado que el estilo del ciclo prioriza los momentos íntimos, no sería extraño que los artistas abran su corazón para contar aspectos no tan conocidos de su vida.

La emotiva confesión de Damián De Santo sobre Gerardo Rozín: "Él me eligió"

Damián De Santo reveló el gran vínculo que lo unió a Gerardo Rozín durante el año en que trabajaron juntos. En una de las primeras temporadas de La Peña de Morfi, el famoso conductor tomó el mando del programa gastronómico por pedido del productor y generó un gran vínculo con él. En este marco, en una reciente entrevista, De Santo explicó los motivos que llevaron a Rozín a elegirlo como el animador del ciclo.

El pasado sábado 18 de junio, Damián De Santo asistió como invitado a PH: Podemos Hablar, ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. En este programa que apela al lado más sentimental de sus invitados, el famoso actor y conductor habló sobre su breve paso frente a la conducción de La Peña de Morfi y confesó cómo fue la especial propuesta de Rozín en aquel entonces.

"Ocupé su lugar durante un año. Me eligió él y siempre voy a estar agradecido porque me encantó. Me dijo: 'Yo te llamo porque sos diametralmente opuesto a mí'", aseguró Damián De Santo, quien actualmente es figura de Telefe gracias a su papel protagónico en la novela El Primero de Nosotros.

Luego de contar cómo había sido la propuesta de Rozín, Damián De Santo confesó que pensó durante un tiempo la oferta antes de dar una respuesta. "En ese momento le contesté 'ya lo creo, yo esas notas no las haría jamás, no las sé hacer, pero empezaré a forjar mi estilo'. Y fue así, aprendí un montón", aseguró el actor sobre su paso por La Peña de Morfi.