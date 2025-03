Quién se va de Gran Hermano este domingo 16 de marzo: los resultados de las encuestas

Un participante de Gran Hermano se irá de la casa esta noche.

Todos los domingos, un participante del reality show Gran Hermano debe abandonar la famosa casa de Telefe, por lo que hay mucha expectativa entre los fanáticos del programa. Las redes sociales se llenaron de encuestas que predicen lo que sucederá en la gala de eliminación, que tiene a varios participantes en placa.

Chiara, Ulises, Selva, Eugenia, Katia, Bati, Tato, Lorenzo, Luciana, Marcelo y Gabriela son los participantes nominados actualmente en la casa de Gran Hermano, por lo que será una extensa espera para los televidentes conocer a eliminado, dada la gran cantidad de personas en placa. En esta ocasión, se trata de una votación positiva, por lo que aquel con menor cantidad de votos será el eliminado.

Las encuestas de Twitter revelaron la tendencia que se daría esta noche en la gala de eliminación, que pone como principales potenciales perdedores a Katia (17%) y Lorenzo (6%), quienes obtuvieron la menor cantidad de votos por parte de la gente. Ulises es quien mejor imagen tiene de la casa, mientras que Santiago, Furia y Eugenia también obtuvieron muchos votos. Por su parte, Luciana logró el 23% de los votos, lo que la pone en una zona de peligro ante la inminente gala.

Cómo votar en Gran Hermano 2025

A través del QR en pantalla: durante las transmisiones en vivo, un código QR aparece en pantalla. Escanearlo con un celular permite acceder al sistema de votación oficial y registrar el voto de manera gratuita. En la página oficial: ingresando a GHargentina.com.ar, se puede seleccionar al participante que se busca eliminar. Este método también es gratuito y fácil de usar. Por mensaje de texto (SMS): este método tradicional sigue vigente y es una opción rápida para aquellos que no puedan utilizar las alternativas digitales. Para votar mediante SMS:

Cómo votar por SMS

Responder al mensaje automático con el nombre del participante nominado que se quiere eliminar. Confirmar el voto enviando "SI" como respuesta final.

El sistema garantiza que cada voto quede registrado correctamente y, como incentivo, los votantes participan automáticamente en sorteos de hasta $5.000.000.

El duro relato de Carla De Stefano, ex concursante de Gran Hermano

"En unas horas entro por quinta vez a quirófano. A mis 41 años, cuando me enteré que tenía microcalcificaciones del tipo carcinoma un Situ, me tuvieron que hacer una mastectomía. No me pudieron poner prótesis por falta de piel pero sí un expansor para estirarla, pero se me infectó y volvieron a operarme para sacarlo", comenzó De Stefano. Y siguió: "Tiempo después volví al quirófano para que me rellenaran la mama con un poquito de mi propia grasa. Un proceso que debía repetir dos veces más pero quedé embarazada. Ahora estoy volviendo a mi proceso reconstructivo. Si tenés las dos, valoralas. Valorá cada parte de tu cuerpo que te haga femenina y que te permita ser independiente. La salud es algo que debería ser motivo para despertarnos felices cada mañana. Estás vivo y con salud, todo es posible".