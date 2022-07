Quién es Martín Abascal, el uruguayo que brilló en Canta Conmigo Ahora

El cantante tuvo una buena performance elogiada por los jurados y su nombre recorrió las redes sociales por varios hechos llamativos dentro del mundo del espectáculo.

El nombre de un participante de Canta Conmigo Ahora estuvo en el radar del mundo del espectáculo. Se trata de Martín Abascal, oriundo de Uruguay, quien tuvo una buena presentación en el reality show conducido por Marcelo Tinelli a través de El Trece pero cuenta con un pasado escandaloso.

En la edición de este jueves 28 de julio, Marcelo Tinelli tuvo la presencia de Martín Abascal como participante. El uruguayo se desenvolvió de la mejor manera, a tal punto que recibió buenos comentarios por parte de Alejandro Paker, uno de los jurado más críticos.

Su nombre recorrió las redes sociales y no fue precisamente por su performance en Canta Conmigo Ahora. El actor y cantante de 32 años hace 13 que vive en Argentina, sus primeros pasos fue en Operación Trinufo en 2009 y se lo vio envuelto en varias polémicas con figuras del espectáculo y diversos realitys shows.

En primera instancia, en el año 2017 se peleó con Carmen Barbieri cuando trabajaron juntos en una obra llamada La Gran Revista, que le valió un premio Estrella de Mar como revelación. Abascal acusó a la capocómica por maltratos y la relación no terminó para nada bien.

Por otra parte, en el 2020 se presentó en el reality show de su país Got Talent donde cantó el himno nacional uruguayo bajo una interpretación rockera, situación que no gustó en el jurado y fue rechazado. "¿Es un concurso de talentos o de moral?", había expresado al respecto.

Ahora se mostró en la pantalla de El Trece para interpretar Ahora Quién de Marc Anthony, en una desgarradora versión que lo puso de rodillas. "El escenario es mi pasión, no hay nada que me importe más en la vida", sostuvo en Canta Conmigo Ahora frente a la mirada de todo el jurado.

Internas en el jurado de Canta Conmigo Ahora: problemas para Marcelo Tinelli

Estallaron las internas en Canta Conmigo Ahora. En la primera semana de la presentación del nuevo producto conducido por Marcelo Tinelli, los miembros del jurado se pelearon en plena transmisión del programa de El Trece, se armó una fuerte discusión y se vivió un momento de absoluta tensión.

Todo comenzó luego de que el participante Igna Luna cantara "Beggin", tema perteneciente a Måneskin. Una vez culminada la performance del artista, la gran mayoría de los jueces apretó el botón rojo para darle el visto bueno. Sin embargo, y curiosamente, hubo algunos jurados que no quedaron del todo convencidos.

Frente a dicha situación, una buena parte de los jueces cuestionó con dureza a aquellos que no valoraron a Igna. De hecho, Tinelli expresó: "Ale Paker tampoco se paró. Ni siquiera cuando (Igna Luna) se movió tanto...". "Creo que eso lo dispersó, pero me encantó... me parece que me dispersó y me distrajo cuando miraba mucho al piso". "No se empiecen a enojar tampoco...", pidió el conductor tras escuchar que hubo gritos por parte de otros colegas.

"Dale, Paker, ponele onda", le manifestaron a Paker desde un sector. "Sáquenle el botón. Lo que pasa es que él es el botón", expresó otro de los jurados que se mostró muy enojado. "Pondría a la venta ese botón, que lo tiene al pedo ahí", indicó finalmente uno de los 100 artistas que conforman el panel de Canta Conmigo Ahora.