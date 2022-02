Quién es la tercera en discordia entre Jorge Rial y Romina Pereiro: "Es el gran amor de su vida"

En medio de los rumores de divorcio con Romina Pereiro, Jorge Rial enfrenta versiones que lo involucran con otra mujer.

Jorge Rial enfrenta rumores de separación con su esposa, Romina Pereiro, desde hace varias semanas. Además de eso, ahora surgieron nuevas versiones que vinculan al exconductor de Intrusos con una supuesta tercera en discordia. Por otro lado, también se dice que su divorcio está en camino.

Después de varios días de incógnitas y especulaciones, se filtró un rumor de que Rial le habría sido infiel a Romina con su expareja, Mariana “Loly” Antoniale. Meses atrás, se supo que el periodista había viajado solo a Miami, Estados Unidos, país en el que vive su ex actualmente. Ahora, la cuenta de Instagram El Ejército de LAM (Los Ángeles de la Mañana) anunció: “Rial y Pereiro confirmarán su divorcio en breve. Ya está todo acordado (lo legal). Él se mudó a Palermo, ella sigue en la casa de Belgrano”.

“La versión de este fin de semana es que Rial estaría separado. La cuenta del Ejército de LAM puso: ‘Famoso conductor se habría separado e iniciaría su divorcio. Estaría viviendo en un departamento de Palermo. Todos los caminos conducen a que Rial está separado’”, contó el periodista Lío Pecoraro en El Run Run del Espectáculo.

La panelista Estela Muñoz aprovechó el momento para advertirle a la esposa de Rial que no termine como “Loly”, quien al separarse de él perdió su trabajo en los medios. Y agregó: “Yo hace poco te dije que ‘La Niña Loly’ estaba en Córdoba, fue primicia nuestra. ¿Adónde fue Jorge hace poco? A Córdoba. Es lo que yo digo: que ‘La Niña Loly’ es el gran amor de su vida”.

En este sentido, “Estelita” agregó que “La Niña Loly” fue quien impulsó la carrera de Rial y que por eso fue una persona muy importante en su vida. “A mi manera de ver las cosas, es la que lo hizo ser tapa de revistas a Rial. El enamoramiento, los viajes con ella, lo llevaron a tener muchas tapas de revistas, que era lo que él ansiaba ver. Y ‘Loly’, por lo hermosa mujer, por lo linda, le dio a Jorge lo que necesitaba”, aseguró.

La experiencia de Guido Zaffora trabajando con Jorge Rial

Durante estos últimos días, Jorge Rial también estuvo involucrado en una polémica con Marcela Tauro y "La Negra" Vernaci. A partir de entonces, varios periodistas, como Guido Zaffora, contaron sus experiencias habiendo trabajado con él. Afortunadamente, él tuvo una buena experiencia.

“A (Jorge) Rial lo agarré viejo. Yo no sé si me hubiese bancado el Intrusos de 2001. A Rial lo agarré en una etapa completamente diferente de su vida. Y conmigo fue generoso, me enaltecía la información”, aseguró, en diálogo con La Nación. Sin embargo, terminó renunciando en plena pandemia.

“El último año que estuve no la pasé del todo bien, pero estábamos en medio de la pandemia, fue un año extraño. Y renuncié. Fui a su camarín, él se tiró en su sillón y yo estaba sentado enfrente, muy derecho. Me dijo: 'A ver, qué tenés para contarme'. Y ahí le dije que me iba”, cerró. De acuerdo con lo que contó, el periodista no se tomó a mal su salida e incluso le elogió su labor periodística.