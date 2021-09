Qué pasó con el perro que Ricardo Darín llevó a América TV con Leo Montero: "Decidió hacerlo"

Ricardo Darín encontró a un perro en la calle y lo llevó al programa de Leo Montero en América TV. Qué pasó con la mascota y la historia detrás de lo que ocurrió.

El pasado domingo, Ricardo Darín causó revuelo en la TV argentina y también en las redes sociales. El reconocido actor encontró un perro en la calle y, teniendo en cuenta que Leo Montero es amante de los animales, tuvo la fantástica idea de llevarlo al canal para buscarle un hogar. ¿Qué pasó con la mascota?

El emocionante momento primero causó asombro en las autoridades y productores de América TV, quienes no comprendían bien la situación de lo que estaba sucediendo. En medio del programa, Darín apareció en los estudios para hacer un pedido muy particular: que le encuentren dueño a un perro que estaba perdido.

De acuerdo a lo que indicó Leo Montero durante la emisión del programa Estamos a Tiempo, Darín se presentó en soledad para lograr un objetivo: “Miro en el corte y entra a cuadro Ricardo Darín con un perrito que se ha perdido". Luego, el artista le manifestó: "El que está perdido soy yo".

Ricardo Darín encontró a un perro y lo llevó al programa de Leo Montero.

Mientras los integrantes del ciclo de TV estaban completamente asombrados y también visiblemente emocionados, Darín indicó cómo fue vio al can: “Lo encontré en Justiniano y Carranza, lo estaban por atropellar". Y aseguró: "Honestamente, yo creo que este perro no es callejero. Está muy limpio para haber estado mucho tiempo en la calle, y creo que hoy salió corriendo de algún lugar. Y no sé si es de esa esquina o de algún barrio aledaño. Y esta es una oportunidad gloriosa de averiguarlo rápidamente”.

Al mismo tiempo, el hombre de 64 años que hizo grandes papeles en "El Secreto de sus ojos", "Relatos Salvajes", "La odisea de los giles", "Un cuento chino", "Nueve reinas" y "El hijo de la novia", entre otras, contó que acudió a una veterinaria para poder contener al perro: "Le compré esta correíta que le queda bien”.

Qué pasó con el perro luego de la repentina aparición de Darín en el programa de Leo Montero

Según lo que indicó Leo Montero en diálogo con Teleshow, Darín le manifestó que el perro no lo reclamó ninguna persona, por lo que decidieron buscarle un hogar: “Acabo de hablar con Ricardo y me contó que nadie lo reclamó, el perrito estaba perdido o abandonado así que decidió él buscar a alguien". Y resaltó: "Conectó con una gente que tiene parque, dos perritos, así que ya tiene su nueva familia y lo están incorporando”. Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz.