Qué es de la vida de Laura Azcurra, la actriz de Son Amores que se alejó de la TV.

Desde su primer papel a los 14 años en la película Despabílate amor, el rostro de Laura Azcurra se popularizó rápidamente. A lo largo de los años, participó en grandes éxitos televisivos de Pol Ka como Campeones, Son amores y RRDT. Además, en Soy gitano dejó en claro su amor por el flamenco. Sin embargo, desde hace algunos años, la actriz se encuentra alejada de la TV y muchos de sus seguidores le perdieron el rastro.

Lo cierto es que por estos días la artista está a punto de debutar con un unipersonal titulado Frida ¡Viva la vida! y, al mismo tiempo, está comenzando un proyecto que se aleja completamente del ámbito artístico.

"Lo estamos trabajando desde la pandemia, y tiene prevista su presentación para abril. Puedo adelantar que está relacionado con la yerba mate y la medicina ayurveda, que es la más antigua de Oriente, originaria de la India. Es un universo completamente diferente al mío, pero estoy muy confiada en lo que estamos haciendo", aseguró en diálogo con La Nación.

Además, confesó que este proyecto le interesa profundamente: "Siempre me atrajo este mundo, pero nunca encontraba el momento adecuado. Desde hace un tiempo, me adentré en el mundo de los emprendedores, de las hierbas y la agroecología. Creo que es una forma de arte".

A pesar de su extensa carrera en televisión, en los últimos tiempos Laura se enfocó en el teatro y se mantuvo alejada de las pantallas. En ese sentido, explicó los motivos: "Me ofrecieron trabajos como conductora, panelista y jurado, pero la verdad es que no me atraen. La televisión abierta está en una etapa de declive, y eso es evidente. No me resulta interesante ni enriquecedor en este momento. Quizás sea necesario esperar a que pase esta fase vacía, y entonces proponer compartir mi arte a través de otros medios de comunicación".

Chau Polka: el motivo por el que cerró la productora de Adrián Suar

A pesar de los logros y reconocimientos que acumuló a lo largo de su carrera, 2024 arrancó con una difícil noticia profesional para Adrián Suar. Tras tres décadas de trayectoria, el actor y productor tomó la decisión de cerrar Pol-ka, la productora que fue clave en la creación de algunas de las ficciones más exitosas de la televisión argentina.

La productora había atravesado varios años de crisis y de resultados no satisfactorios con sus proyectos más recientes, lo que finalmente llevó a esta noticia que impacta al mundo del entretenimiento nacional. Aunque la noticia se dio a conocer hace poco, los motivos detrás de esta determinación parecen estar relacionados principalmente con los problemas financieros y las malas críticas que recibieron sus últimos contenidos.

Hace apenas unas semanas, ya se había informado que Pol-ka no produciría nuevas ficciones en 2024 ni 2025 debido a la falta de presupuesto y al fracaso de sus últimas producciones. Sin embargo, la situación era aún más grave, y posteriormente se confirmó oficialmente el cierre de la productora, según el portal especializado Real Time Rating. "Pol-ka cierra sus puertas y se despide de la industria", fue el mensaje que difundió la página de Twitter. Pol-ka, que comenzó en 1994, dejó una huella importante en la televisión local con programas como Gasoleros, Son Amores, Mujeres Asesinas, El Puntero, Para Vestir Santos y Verdad y Consecuencia, entre otros.