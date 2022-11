Qatar 2022: revelan la dieta de Lionel Messi para ganar el Mundial

El doctor Adrián Cormillot reveló el plan de alimentación de Lionel Messi para mejorar su rendimiento como futbolista y llegar en buen estado físico para el Mundial Qatar 2022.

En la antesala del Mundial Qatar 2022, el médico Adrián Cormillot reveló la dieta de Lionel Messi para mejorar su rendimiento físico y su desempeño en la Selección Argentina. "Cuando Messi se va a Europa no comía una sola legumbre", aseveró el hijo del polémico nutricionista Alberto Cormillot en su repaso por la historia alimenticia del futbolista.

En una mesa de debate en el magazine Es por ahí (América TV), el periodista deportivo Gustavo Grabia hizo un repaso de los problemas físicos del delantero antes de que se ponga en acción para resolverlos: "Messi llega al 2014 con algunos problemas físicos. No sé si se acuerdan de las imágenes de Messi teniendo arcadas, vomitando antes de los partidos. Messi, en ese Mundial de 2014, más tarde reconoce que físicamente estaba agotado. Habla con Demichelis, el actual técnico de River y jugador de la Selección, y él le dice que en un momento le pasaba lo mismo, cuando sentía que no estaba rindiendo en su paso por Alemania y estaba cerca de perder el puesto. 'Ahí me recomiendan a un médico italiano que me cambia toda la dieta', le dice Demichelis. Messi va a ver a ese médico y terminó alargando su carrera, al punto tal que hoy a los 35 años lo vemos en absoluta plenitud".

Tras la intervención de Grabia, Cormillot hizo una breve explicación de la conformación muscular de los cuerpos y analizó el caso particular de Messi: "Una persona puede construir su cuerpo con la alimentación. Podes tener dos personas con la misma cantidad de kilos, pero con diferentes cuerpos. (...) Él (Messi) hace el primer cambio cuando construye un cuerpo más adecuado. Cuando se construye un tipo de alimentación con estos alimentos (proteínas, vegetales y frutas) se cambian los macro nutrientes, Messi incorpora una dieta mediterránea".

Con dos mesas de alimentos -de un lado, azucares, panificados y ultra procesados, y del otro lado, frutas, proteínas y legumbres- el médico indicó que "cuando Messi se va a Europa no comía una sola legumbre" y que ahora "come cereales integrales", a la par que manifestó porque es importante lograr una alimentación balanceada: "Cada pigmento tiene una vitamina distinta y cada vitamina representa un fuerte distinto. En el caso de Messi fue muy bueno agregar alimentos de color verde, que le va a dar más potencia y fibra muscular, y de color amarillo y rojo, que dan mayor inmunidad. En general, cuando tenés inmunidad podés prevenir procesos inflamatorios como los resfríos, que también se consideran lesiones".

El secreto de Messi para dejar de vomitar

Sobre los vómitos que dificultaban el estado del deportista, el médico -aunque un tanto escéptico con el camino tomado por Messi- expuso la estrategia para detenerlos y no se privó de emitir una opinión al respecto: "En el caso de los vómitos, Messi incluyó flores de bach. ¿Te curan? No, pero te complementan".