Preocupación por Vanina Escudero: volvió a ser internada de urgencia

Vanina Escudero volvió a ser ingresada a urgencias por segunda vez en una semana.

Vanina Escudero había sido internada de urgencia la semana pasada en la Clínica Olivos, ubicada en el partido de Vicente López, por un folículo hemorrágico. Después de unos días internada, finalmente los médicos decidieron que iban a volver a ingresarla a urgencias para volver a hacerle otra cirugía.

Su hermana, Silvina Escudero, les fue informando todo a sus seguidores a través de sus historias de Instagram. En uno de los posteos, habilitó un juego de preguntas y respuestas y publicó una foto de Silvina acostada en la clínica. Una seguidora le preguntó: “¿Cómo está Vani? ¿Hasta cuándo estará internada?”.

“A Vanina la tuvieron que volver a internar y le realizaron una cirugía de urgencia. Aún sigue internada. Mejorando. Nos turnamos para cuidarla. La mayoría de las preguntas son sobre la salud de ella, supongo que ya les contará”, respondió Silvina. Por su parte, Vanina había publicado días atrás una historia diciendo: “Agradezco a todos los que se ocuparon de mí, mi hermana y mi cuñado en particular. Gracias a todo el personal médico y no médico de la Clínica Olivos. Muy agradecida”.

Historia de Instagram publicada por la hermana de Vanina Escudero, Silvina Escudero.

Vanina Escudero actualmente vive en Uruguay con su pareja, Álvaro Navia, y sus dos hijos, Joaquina y Benicio, pero había venido a Buenos Aires para visitar a Silvina en su cumpleaños número 38. Cuando volvieron a encontrarse, publicaron una foto de reencuentro y Silvina escribió: “Esto era una de las sorpresas de cumpleaños les quería contar, después de un año las hermanitas están juntitas. Pero lo más importante no sos vos, lo más importante es que trajiste a mis sobrinos, sino no entrabas”.

La primicia la había dado Karina Iavícoli en Intrusos, después de haber conversado con Escudero sobre sus síntomas. “Con la producción estábamos buscando a las hermanas, le escribo a Vanina para coordinar y me pone ‘vine por pocos días y encima desde ayer estoy internada y no sé cuándo me van a dar el alta’. Le pregunté qué era, me dice ‘un folículo hemorrágico, tengo un terrible dolor, tengo que esperar que se reabsorba la sangre, pero aparentemente no sería quirúrgico’”, relató la panelista.

¿Qué es un folículo hemorrágico?

Un folículo hemorrágico es la consecuencia de un sangrado en el interior del ovario. El síntoma más común es un dolor abdominal, aunque también hay otros, como dolor al tener relaciones sexuales, sensación de tener la pelvis pesada, náuseas, vómitos, pérdida de peso, mareos, cansancio, palidez y sensibilidad en los senos, entre otros.

Esto es bastante común entre las mujeres y la mayor parte de las veces no da síntomas ni requiere internación, ya que los quistes suelen desaparecer con las menstruaciones siguientes, algunos meses después, excepto que supere los 10 centímetros. Llegada esa instancia, aumenta la posibilidad de requerir una cirugía.