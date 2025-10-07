Preocupación por la salud de Verónica Castro: "Está muy mal".

Verónica Castro preocupó a todos tras la viralización de una fotografía en la que se la ve en silla de ruedas y usando un tanque de oxígeno. La revelación de un periodista mexicano que dejó helada a Mariana Fabbiani y deslizó lo peor sobre la salud de la actriz y madre de Cristian Castro.

La foto de Verónica Castro en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno en el aeropuerto de México fue divulgada en DDM (América TV) y el periodista Guido Zaffora explicó el contexto escandaloso del momento: "Hoy fue señalada por una denuncia de acoso a menores en el contexto de la serie La Casa de las Flores. Ella hablaba con menores de edad sobre las zonas íntimas. Verónica inició una demanda contra las personas que la acusaron. La primera acusación fue mediática, Verónica lo judicializó".

Segundos después Mariana Fabbiani emitió un tape en el que se la ve a Verónica Castro eludiendo periodistas que le preguntaban por su salud. "No, necesito caminar más rápido y por eso necesito oxígeno", remarcó la actriz.

La escalofriante revelación de un periodista mexicano

Luego de las imágenes, Mariana Fabbiani se comunicó con el periodista mexicano Maximiliano Lumbia, quien reveló que la actriz está en un mal momento: "Verónica Castro está muy mal de salud. Ella ha sido muy fumadora y hay consecuencias por ese hábito".

Acto seguido deslizó que parte de sus heridas se deben a una agresión pasada de su hijo: "También tiene un grave problema en la columna debido a unos golpes feroces que le dio su hijo Cristian Castro (...) Le tuvieron que hacer una intervención quirúrgica, con riesgo de vida, porque las patadas que le dio Cristian fueron terribles, le destrozaron la columna".