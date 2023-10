Preocupación: la noticia que recibió Marcelo Tinelli y que alarma a América TV

El conductor atraviesa un difícil momento en América TV. Marcelo Tinelli no esperaba lo que sucedió con su programa.

Marcelo Tinelli es una de las figuras más relevantes de los medios argentinos, como estrella y como empresario. En las últimas horas, y tras la programación del pasado viernes 29 de septiembre por el Bailando 2023, el conductor recibió una noticia que alarma en América TV. Además de ser el presentador del show, se desempeña como gerente artístico del canal; por lo que los problemas de audiencia son una responsabilidad para él.

El canal de Daniel Vila ha tenido mejoras en sus mediciones desde la llegada de Tinelli a la emisora, pero la noticia que recibieron en los últimos días no habría sido del agrado de las autoridades. El Bailando 2023 cumplió con las expectativas de rating de América TV desde su estreno, a principios de seltiembre, pero en la última emisión no logró hacerlo.

En varias ocasiones, el programa de baile cuyo jurado está integrado por Ángel de Brito, Carolina "Pampita" Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino ha superado en rating a la exitosa telenovela de Telefe, Traicionada, e incluso a El Trece. Aun así, el viernes pasado, el Bailando 2023 marcó 6.9 puntos, mientras que Traicionada y Los Ocho Escalones del Millón hicieron 10.3 y 9.2, respectivamente.

Asimismo, un tiempo más tarde, el Bailando 2023 logró superar a El Trece en competencia directa con ATAV y llegó a 7.1 puntos, mientras que el canal del Grupo Clarín hacía 5.6.

Marcelo Tinelli es el nuevo gerente artístico de América TV.

Marixa Balli apuntó contra Marcelo Tinelli

Marixa Balli, panelista de LAM y dueña del local de ropa Xurama, se pronunció sobre su amorío con Marcelo Tinelli que tuvo lugar hace décadas. La panelista de LAM se mostró muy molesta por la actitud que tuvo el empresario en el Bailando 2023 al referirse a aquella relación y no dudó en ponerle los puntos en pleno vivo: "No puedo dar muchas explicaciones porque lo sigo cuidando, porque soy una tonta y una dama. Mientras él me minimiza, yo lo cuido. Él maneja muy bien la ficción, pero no puede manejar bien la realidad conmigo", comenzó.

"¿Para qué me invita o para qué me pone en una situación incómoda? Porque si vos querés mucho a alguien, lo tratás de otra manera. Me encanta que diga que soy hipnótica, me encanta que diga muchísimas cosas, pero me parece que cuando estoy en vivo frente a frente, él se pone en una postura y en una situación que no pasa cuando él habla con chicas como que hace como un acting, que es ficción", continuó Balli, con su fervorosa elocuencia. Y cerró: "Se pone en una postura que no le suma a él, que no me suma a mí; que yo trato de respetarlo, que lo espero a ver qué es lo que va a decir, porque soy respetuosa, porque yo nunca tuve nada que ocultar, sin embargo callé y callé porque soy una dama, pero nunca tuve nada que ocultar. Callé porque a él no le convenía que yo hablara en ese momento".