Preocupación en Telefe por lo que sucede en Gran Hermano

Aseguran que hay preocupación en Telefe por una situación tensa que se está viviendo en Gran Hermano y que no quieren que afecte al programa más exitoso del canal.

Jorge Rial reveló que en Telefe hay preocupación por lo que se está generando en Gran Hermano luego de analizar un video que se viralizó en las últimas horas. "Roza la muy buena imagen que tiene Telefe", aseguró el conductor de Argenzuela (C5N) respecto al clima que se está viviendo en el canal de las pelotitas.

Gran Hermano lleva ya un mes al aire y además de los buenos números de rating que viene registrando, ya se vivieron varias situaciones muy tensas tanto dentro como fuera de la casa. Una de las más recientes tiene como protagonistas a Alfa y La Tora, quien explotó de furia porque el participante de 60 años no fue eliminado tras los desubicados dichos que hizo contra Coti, a los que Lucila calificó de "abuso".

En las últimas horas se volvió viral un video en el que un productor de Gran Hermano le solicita al público presente en una gala que retiren un cartel que contenía un fuerte mensaje contra Alfa. "El hecho de este productor habla de la preocupación de Telefe porque roza la muy buena imagen que tiene Telefe, es el canal de la familia, el canal blanco y todo esto", remarcó Jorge Rial en Argenzuela.

En ese sentido, el conductor agregó que "indudablemente" en la producción del reality había preocupación pero no tanto por lo que sucede adentro de la casa, porque "lo tienen controlado". "Adentro se sube y se baja la palanca y listo. El afuera, que hay gente que va a la tribuna, alguno se puede zarpar", agregó.

Además de remarcar que hay un "clima belicoso", contó que desde la producción estaban viendo todo con mucha atención porque no quieren que esta situación "reviente su programa más exitoso". "Hay preocupación, en que el conflicto que tienen más o menos dominado adentro se descontrole", cerró Jorge Rial.

Filtran lo que no se vio del acoso de Alfa a Coti en Gran Hermano

Gran Hermano vivió un momento repudiable, y el mismo fue encabezado por Alfa: el participante de 60 años acosó a Coti diciéndole palabras inadmisibles y fue nominado de oficio por las autoridades del reality. Sin embargo, hay algo peor. En las últimas horas se conocieron más detalles de ese aberrante momento.

Fue la periodista Estefi Berardi quien, en su cuenta de Twitter, reveló qué fue lo que no se vio del acoso de Alfa a Coti: "Me dicen de Telefe que no lo poncharon porque fue peor de lo que se escuchó. Alfa salía de la ducha, estaba desnudo tapado con una toalla. Empezó a decirle a Coti 'que no lo espie', varias veces. Coti le respondió que no le divertía esa broma.

"Luego Alfa se mete en la cama y se tapa con el acolchado. Y ahí vino la frase horrenda que todos escuchamos. Fue grave", agregó Estefi Berardi, quien aseguró haber recibido esta información por parte de Telefe. Sus tuits se hicieron virales en las redes y generaron opiniones divididas entre los usuarios de Twitter.