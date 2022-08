Preocupación en La Voz Argentina: los números de Marcelo Tinelli que encienden alarmas en Telefe

La competencia entre el ciclo de Marcelo Tinelli y el reality show conducido por Marley cada vez es más picante. Canta Conmigo Ahora logra mediciones mucho más altas que Showmatch: La Academia.

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión con el ciclo Canta Conmigo Ahora se dio con buenas mediciones de rating, a diferencia de la frustrada apuesta de Showmatch: La Academia, programa que no obtuvo un buen recibimiento por parte del público. El programa de El Trece logra acercarse a los números marcados por La Voz Argentina cada noche y el miércoles 17 de agosto marcó un nuevo hito.

La competencia entre el ciclo conducido por Marley en Telefe y la apuesta de Tinelli comenzó con una reñida diferencia: 11.7 y 11 puntos, arriba el canal de las pelotas. Canta Conmigo Ahora en los siguientes minutos bajó el número de los dos dígitos pero pudo subir nuevamente de manera rápida y volver a acercarse a La Voz.

Los números de la etapa final de la emisión de los realities indicaron que Tinelli llegó a los 11 puntos, mientras que La Voz Argentina no logró alcanzar los 13. Estas mediciones demuestran una baja en el encendido de la televisión, algo que ciclos como MasterChef o la anterior temporada de La Voz habían logrado aumentar, con picos de 25 puntos; números impensados en el actual contexto televisivo.

Marcelo Tinelli sobre el rating de su nuevo programa

El conductor de televisión se pronunció sobre sus expectativas en relación a las mediciones de audiencia de Canta Conmigo Ahora antes de su estreno y soltó: "Será intuición, lo que surge en ese momento. Y después, lo que vamos viendo con lo que le gusta o no a la gente cuando sale al aire. El Hotel de los Famosos iba un mes adelantado y se la jugaron; Masterchef también. La televisión de hoy es así", en alusión a que en esta ocasión las emisiones son grabadas y no cuenta con la herramienta del minuto a minuto que ha utilizado durante los años de Showmatch.

"Grabamos 140 minutos del primer programa, tenemos que dejar 88, 90: hay que sacarle 50 minutos. Si vos fuera el editor, ¿de dónde le sacás? ¿Algunos comentarios graciosos del conductor, algunos devoluciones del jurado, hacés más cortito a los participantes que no anduvieron tan bien? Y... no sabés qué puede funcionar y qué no", reveló Tinelli sobre las estrategias que siguen en su programa.