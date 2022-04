Por qué Fantino renunció a Intratables: incertidumbre en América TV

Alejandro Fantino tomó la drástica decisión de renunciar a Intratables. A qué se debe la sorpresiva salida del famoso conductor de América TV y a qué programa se va.

Alejandro Fantino decidió romper el silencio. El conductor compartió detalles acerca de su sorpresiva salida de Intratables, programa al que decidió renunciar tras los malos resultados en el rating. Con un fuerte testimonio, le dijo adiós al histórico ciclo emitido por la señal de América TV.

Lo que comenzó como un secreto a voces terminó con la confirmación del propio protagonista: Fantino renunció a Intratables. Así lo manifestó durante la emisión del pasado viernes 22 de abril, cuando le pidió unos minutos a la producción para hacer su descargo: "En televisión pasa algo, por lo menos yo lo interpreto así o lo tomo así. Pasa algo que le pasa a un bailarín, un jugador de fútbol o a un jugador de tenis. Yo vengo del mundo del periodismo deportivo y aparte soy una persona que ama el deporte, entonces, entiendo esta profesión un poco deportivamente".

Con algunas comparaciones, el conductor trató de explicar qué significa estar en Intratables: "¿Por qué digo lo del bailarín? Porque hoy pensaba que una vez, hablando con Maximiliano Guerra o con Julio Bocca, ellos me contaban que muchas veces pidieron ir a bailar al San Carlos de Nápoles, o al Bolshói, o a la Scala de Milán, o bailar en algún buen teatro en Londres, ni hablar del Colón. Y como tengo muchos amigos que son jugadores de fútbol, algunos han podido elegir equipos porque querían jugar en una ciudad o porque querían sentir lo que era jugar en ese equipo, en Europa o también acá. Intratables es eso, es un equipo de fútbol, es una institución, es como decir ‘juego al fútbol y me di el gusto de jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, o en el Inter, en Boca o en River, pero es un equipo grande".

Alejandro Fantino decidió salir de Intratables.

Tras dejar en claro que se marcha del mencionado programa, el presentador avisó que aún desconoce si seguirá mucho tiempo más ligado a América TV, por lo que dejó incertidumbre entre las autoridaes del canal: "¿Por qué yo decidí venir a Intratables a conducir este tiempo? Yo sabía que era un tiempo nada más… Primero porque se me termina el contrato con América. Yo tengo unos meses más de contrato con el canal y no sé si seguiré o no seguiré porque son cuestiones que por supuesto de una dinámica que se va dando a medida de los tiempos de la televisión", señaló. Y agregó: "Son cuestiones que no defino yo y no depende mi solamente, depende de ambos".

Por qué Fantino se va de Intratables

Luego de mostrarse agradecido por el tiempo en el que estuvo en Intratables, Alejandro Fantino señaló que tendrá que estar al frente de otro ciclo televisivo: "Yo me estoy despidiendo hoy porque estoy volviendo con Animales Sueltos". En tanto, señaló cuándo sería el estreno en América TV: "Si Dios quiere será la primera semana de mayo".

"Me voy muy feliz porque estos pibes son tremendos, es muy fácil jugar en este equipo. No te erran ninguna pared. La producción es brillante y porque hay que juntar seis invitados por noche. Es la producción más efectiva con la que me he encontrado durante mis 27 años de carrera tanto en televisión y radio por eso este programa es un éxito y va a seguir siéndolo", agregó, con elogios hacia sus colegas y también visiblemente emocionado por la chance que Daniel Vila le brindó para hacerse cargo de la conducción de Intratables.

El nuevo proyecto de Alejandro Fantino en la TV

Pese a que Alejandro Fantino protagonizó un triste final con Intratables, por América TV, el conductor volverá a estar al frente de Animales Sueltos, un histórico envío que condujo hasta hace algunos años. Será la primera vez que el ciclo pasará la medianoche, ya que se emitirá a diario entre las 23.30 horas y la 1. Esto implicó que el periodista debiera renegociar una cláusula de su contrato con ESPN, ya que el canal deportivo no le permitía extenderse más allá de las 12 de la noche, porque en ese horario conduce ESPN Show.

Quiénes son los periodistas que estarán en Animales Sueltos

El regreso de Animales Sueltos será el lunes 2 de mayo y por el momento el único confirmado para sumarse a la mesa de periodistas es Javier Calvo. Según detallaron en La Nación, la lista de convocados para incorporarse a la vuelta del ciclo está conformada por: Edi Zunino, Nacho Ortelli, Miguel Wiñazki, Martin Candalaft, Julieta Tarrés, Carlos Burgueño, y Diana Deglauy. Por otra parte, Gabriel Levinas y María O’Donnell también fueron tentados, pero las negociaciones no avanzaron.